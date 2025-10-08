Cavani y Simone Biles se reúnen en una charla motivacional

Simone Biles se ha convertido en referencia para muchos. Y no solamente por lo estrictamente deportivo. La gimnasta, 11 veces ganadora de una medalla olímpica, se ha convertido en una de las deportistas más activas en el terreno de la salud mental desde que renunció a su participación en los juegos de Tokio para centrarse en su bienestar.

Actualmente ofrece charlas sobre la salud mental, y la última se ha producido en la jornada de este miércoles ne Argentina, donde precisamente se reunió con un reconocido futbolista: nada más y nada menos que Edinson Cavani, delantero del Boca Juniors.

El uruguayo, de 38 años de edad, se personificó en una charla motivacional de la gimnasta, celebrada en el marco del nombramiento de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027. Lo hizo junto a su mujer y su hija, y cuando se acercó a saludarla le hizo un regalo muy especial: regalarle su camiseta de Boca con el '10' en la espalda. Como no podía ser de otra forma, estuvo firmada por él y dedicada.

Ejemplo de superación

En los últimos años, la gimnasta americana se ha convertido en referencia en el campo de la lucha contra enfermedades como la ansiedad o la depresión. En 2021, en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, decidió dar un paso atrás de la competición para centrarse en su propio bienestar. Expuso su propia historia y volvio por todo lo alto en París 2024, adjudicándose tres oros y una plata.

Además, Biles fue una de las víctimas de abuso de Larry Nassar, médico de la federación de gimnasia de los Estados Unidos, condenado a prisión por los abusos cometidos contra decenas de deportistas. Sobre todo esto, estrenó su propio documental en en Netflix. Sin duda, Simone es una referencia para muchos. Incluyendo también grandes deportistas.