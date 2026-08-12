“El cava y del deporte son dos mundos que pueden convivir porque aportan alegría y celebración”

¿Qué le llevó a dejar el mundo de la banca para realizar un cambio tan radical?

Yo soy hija del territorio y conocía muy bien este sector. Me surgió la oportunidad de poder liderar este proyecto, lo conocía porque parte de mi familia estuvo involucrada. Yo sabía desde el principio que iba a ser un si aunque lo medité mucho porque suponía renunciar a mi carrera profesional en el mundo bancario. Quería liderar un proyecto donde la calidad humana, y las personas tuvieran un sitio especial. Y desde esta posición podía realizar esta visión, tengo más autonomía y liderazgo para realizar lo que me proponía. Una oportunidad única. Este sector me motivaba mucho. Es un sector duro, pero cuando más lo conoces, más te enamora.

¿Qué descubrió al tomar las riendas de la bodega?

Sin duda, el impacto que tienes en el territorio. Para mí, eso es el regalo más grande en mi trabajo. Se trata de un regalo, pero al mismo tiempo una responsabilidad. Cuando lideras una bodega con una estrategia de apostar por el territorio, de trabajar con más de 400 familias viticultoras, tus decisiones impactan en una riqueza y sostenibilidad del territorio.

Cuando lideras una bodega con una estrategia de apostar por el territorio, de trabajar con más de 400 familias viticultoras, tus decisiones impactan en una riqueza y sostenibilidad del territorio.

¿Tan grande es la responsabilidad de liderar una bodega?

Nosotros somos unas 120 personas, por tanto, responsabilidad directa sobre nuestros trabajadores, sus familias, pero indirectamente, llegamos a más de mil familias. Nuestro modelo de negocio está basado en más de 400 familias viticultoras que confían en nosotros. Ellos, junto a nuestro equipo técnico, trabajan codo a codo para poder garantizar la calidad de nuestros productos y tener un control total des del viñedo hasta el consumidor final.

Marta asegura que compartir la dirección de Vallformosa y la presidencia de DO Cava no es tan complicada porque afecta a las dos / VALLFORMOSA

Diferentes modelos de gestión

¿El modelo no es el mismo en todas las bodegas, entonces?

Hay muchos modelos de negocio y todos son buenos, no se puede hablar de modelos buenos o malos. En Vallformosa hemos hecho nuestra apuesta, que también es arriesgado porque a nivel financiero te lleva al límite. Lo tuvimos claro desde el principio que era el modelo que queríamos implantar y lo hemos defendido en todo momento. Somos un equipo y tratamos de ir a una y acabas creando un vínculo especial con todo el mundo.

Y una vez al año se reunen todos para disfrutar de un tiempo juntos…

Sí, este año hemos organizado la 30ª edición del encuentro de viticultores. Al final, la gente entiende el porqué de las cosas que suceden, a veces pidiendo un sacrificio alguna de las dos partes, pero siempre pensando en la sostenibilidad del territorio.

¿Qué momento vive ahora mismo el cava?

En la vida, se pueden ver las cosas de color negro o blanco. Creo que a veces miramos demasiado las cosas que no funcionan y poco las que sí lo hacen. Tenemos un producto espectacular, un territorio espectacular y tenemos mucho talento en el territorio. El cava es una de las pocas marcas colectivas a nivel catalán que está en el mundo. No hay motivos para pensar que no tiene futuro, y creo que es al revés. Estamos en un momento donde el consumo de espumoso está creciendo y por tanto, hay que reivindicar nuestro espacio y con una DO que nos ampara y nos da ese sello de calidad. Retos internos tenemos muchos pero la oportunidad es inmensa.

Estamos en un momento donde el consumo de espumoso está creciendo y por tanto, hay que reivindicar nuestro espacio y con una DO que nos ampara y nos da ese sello de calidad

Lo llamamos champán, pero en realidad tenemos cava. ¿Hay algo que envidiar a la marca champán?

Son territorios diferentes y formas diferentes de entender el producto. Lo que ellos hacen muy bien es que saben hacer categorías y eso es lo que nos falta, esa unidad de proyectarlo al mundo y hacerlo desde el bien común por encima de los individuales. Ese bien común retroalimenta luego a las compañías. Si tuviéramos que envidiar algo creo que es esa unidad que los proyecta al mundo como categoría. Si lo conseguimos aquí, estoy convencida que somos imparables.

Vallformosa se une a proyectos culturales y musicales…

Ahora mismo tenemos un proyecto cocreado con el festival de música Tomorrowland, y es una buena manera de proyectar el cava. Tratamos de explicar lo que hay detrás del cava, la alegría, las ganas de vivir...Tenemos una ciudad como Barcelona que puede ejemplificar todo esto, y nos puede hacer grandes.

¿El cava es un producto democrático, buenos cavas a buen precio y también caros?

Sni duda, y es muy positivo. El cava quiere estar en todas las mesas, en momento especiales, de celebración, pero entendida como algo habitual, porque cada día hay cosas que celebrar. Hay países que lo han entendido muy bien, como Bélgica donde todo el mundo tiene cava en la nevera.

Marta Vidal considera que el cava es alegría, vida, toda una experiencia en cada copa / VALLFORMOSA

¿Eso nos falta aquí?

Si. Hemos de conocer mucho más el territorio, entender el impacto del cava en el territorio. Me gustaría reivindicar que el cava es el 70% de la viña de Catalunya, el 80% de la viña en el Penedés y por tanto, consumir cava es consumir territorio. Somos poco embajador de nuestro territorio. Hay un turismo potencial muy importante que muchos territorios querrían. Aquí es donde tenemos que hacer mucho trabajo. Entre todos hemos de construir porque queremos mantener el territorio.

Primera presidenta DO Cava

La mujer no ha tenido mucho protagonismo en el sector y llegas a la presidencia de la DO Cava. ¿Lo considera un hecho relevante?

Que sea una mujer tendría que ser totalmente irrelevante, pero si contribuye a tener un liderazgo mucho más cohesionado, pues mejor. A veces, a las mujeres se nos define por tener un grado más alto de inteligencia emocional. Me gustaría que no fuera noticia porque la diversidad es lo que nos hace más ricos.

¿Y los retos que tiene por delante?

Evidentemente, tenemos muchos retos por delante. Retos de consumo, de riqueza de proyectos que deben transformarse en una gran oportunidad.

Habla de unidad, pero hay la percepción que hay muchas diferencias dentro del mundo del cava…

Creo que tener una diversidad de compañías enriquece al mundo del cava. Algunas de ellas nos ponen más en el mundo, otras prefieren realizar proyectos más singulares...Yo siempre pienso que la unidad hace la fuerza, y de los proyectos que yo conozco, creo que dentro del cava, la diversidad nos hace fuertes y eso hay que aprovecharlo también. Es como compartir espacio juntos pero desde distintas visiones. Pensar que todos somos iguales es ser muy inocente. Tenemos modelos diferentes, pero le da un potencial espectacular.

La CEO de Vallformosa cree que todavía hay mucho trabajo por hacer para que el cave llegue a todas las mesas / VALLFORMOSA

¿Por qué no tenemos la cultura del cava siempre en nuestras mesas?

No la tenemos, aunque muchos si la tienen...Hemos de ganar este territorio, pero lo conseguiremos cuando la gente conozca el producto y lo que hay detrás y lo prueba. Yo creo que el cava, más que un momento de celebración es de compartir, con gente que estás a gusto, de celebrar la vida.

Celebración deportiva con cava

¿Le gusta ver el cava en los podios de celebración deportiva?

El cava tiene que estar en todos los sitios donde haya alegría y me parece muy bien que se utilice en el deporte, aunque sin desperdiciarlo demasiado (ríe). El cava es vida, es alegría, es compartir, y el deporte también. A veces, creo que el tema del alcohol ha estado demasiado penalizado. Tiene que haber un consumo moderado, pero no ocurre nada porque son dos mundos que pueden convivir.

El cava es vida, es alegría, es compartir, y el deporte también. A veces, creo que el tema del alcohol ha estado demasiado penalizado

¿Duele que bebidas como el cava estén penalizadas en los medios por contener alcohol?

Si, por supuesto que lo está. Al final, se trata de un momento de disfrutar entre los mismos deportistas, pero también hay un entorno que puede disfrutar del deporte, y no entiendo que no lo pueda hacer. Nosotros siempre pedimos un consumo moderado, responsable como en todos los alimentos y creo que deberíamos poder acercar el alcohol al mundo del deporte, en el buen sentido.

¿Estaría de acuerdo a que pudiera volver a la publicidad?

De hecho, se ha hecho siempre y no entiendo el motivo de que se dejara de hacer. Hay muchas celebraciones en que el cava expresa muchas cosas, y no se entiende un momento de alegría sin su presencia. Forma parte de la fiesta. Creo que hemos de sacarnos ese complejo que no tienen en otros países.

En manos del cielo

¿Las bodegas están en manos de la climatología?

La climatología nos manda, y tenemos un reto como bodegas porque nunca sabemos qué pasará hasta el momento de la recogida. Este año estaba prevista la vendimia más tarde, pero se ha tenido que adelantar casi una semana. No es la uva a la que se adapta a la bodega sino la bodega a la uva. Si hay que comenzar una semana antes, se hace. Al final, queremos calidad y estamos a merced de lo que diga el viñedo. Cada año es diferente y afecta el tiempo, pero nos adaptamos.

La CEO de Vallformosa considera que dirigir una bodega es una experiencia única, que incide claramente en el territorio / VALLFORMOSA

¿La recogida de estos días, cuándo llega al mercado?

Aproximadamente dos años, aunque tenemos crianzas de cinco o seis años. Es un proceso muy largo pero muy apasionante. El vino espumoso está creciendo, hay más visibilidad y eso nos hace crecer desde la diversidad. Espero que ese interés siga creciendo y también como categoría.

¿Cuál es el producto estrella del cava?

Depende por países, y por zonas, aunque hay tendencias y va cambiando. La ventaja del cava es precisamente que tiene tanto rango de producto que está en la mesa en momentos diferentes y gustos diferentes. Por ejemplo, el semi seco que se considera aquí como del pasado, es un producto pujante en muchos países y también sigue siendo una gran apuesta con los postres. Tener mucha variedad te permite llegar también a diferentes objetivos. El cava es una aventura apasionante.

La ventaja del cava es precisamente que tiene tanto rango de producto que está en la mesa en momentos diferentes y gustos diferentes. Tener mucha variedad te permite llegar también a diferentes objetivos. El cava es una aventura apasionante.

¿La DO Cava corresponde mayormente a Catalunya?

El 95% se produce en Catalunya por lo que podemos decir que es un producto arraigado profundamente a nuestra tierra y con el Penedés de referencia.

Ahora tiene que compartir tu tiempo entre Vallformosa y DO Cava. ¿Como lo lleva?

Bueno, desde Vallformosa siempre hemos defendido la categoría de DO Cava. Si al cava le va bien, a Vallformosa le va bien y a todo el mundo. Cuando una compañía crece y se puede expandir, le irá bien. Si el DO Cava crece, todos los que la integramos vamos a crecer.

Finalmente, pregunta de servicio: ¿Cuál es la mejor copa para servir el cava?

Habría mucha teoría al respecto, pero lo clave es disfrutarlo como uno crea. Ahora parece que mucha gente quiere salir de la copa flauta para ir a una copa más abierta, pero que cada uno lo disfrute a su manera. Lo importante es disfrutarlo, compartirlo y entender el propósito que hay detrás de cada botella.