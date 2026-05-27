Catalunya une fuerzas para impulsar el golf y proyectarse al mundo rumbo a la Ryder Cup 2031

La reciente designación de Catalunya como sede de la Ryder Cup 2031 ha supuesto un importante impulso para todo el sector golfístico catalán y abre una oportunidad histórica para acelerar el crecimiento de la práctica deportiva, así como su posicionamiento internacional. La celebración del evento deportivo más relevante del golf mundial situará a Cataluña en el escaparate global y permitirá mostrar al mundo no solo la calidad de sus campos, sino también la fortaleza turística, cultural y gastronómica del territorio.

En este contexto, el Real Club de Golf El Prat reunió durante el campeonato a representantes de la recién constituida Comisión de Clubes para la Mejora de los Campos y Promoción del Golf en Catalunya liderada por Emilio Cuatrecasas, con presidentes de clubes, el consejero de Damm, representantes de Barcelona Global, el presidente de la Federación Catalana de Golf, la Agència Catalana de Turisme, Turisme de Barcelona, Esports de la Generalitat de Catalunya y Fundación La Caixa. En definitiva, los actores estratégicos vinculados a la promoción deportiva y turística de Catalunya.

El encuentro permitió poner en común líneas de trabajo, detectar oportunidades y reforzar la coordinación entre clubes, instituciones y administraciones con un objetivo compartido: aprovechar la Ryder Cup 2031 como motor de transformación y como plataforma internacional para posicionar Cataluña entre los grandes referentes mundiales del turismo de golf.

Grandes campos de golf en Catalunya

Catalunya cuenta actualmente con algunos de los mejores campos de golf de Europa, instalaciones de primer nivel, una amplia diversidad de recorridos y un clima privilegiado que permite jugar durante todo el año. A ello se suma una sólida tradición turística y una oferta diferencial capaz de integrar deporte, gastronomía, cultura, vino, patrimonio y estilo de vida mediterráneo.

El Estrella Damm Catalunya Championship unió a todo el golf catalán con la mira puesta en la Ryder Cup 2031 / SPORT

Barcelona y el conjunto del territorio catalán ofrecen una combinación única de excelencia culinaria, riqueza cultural, hoteles de primer nivel, ocio, costa y montaña, convirtiéndose en un destino especialmente atractivo para el visitante internacional y para un turismo de golf de alto valor añadido.

Durante la jornada también se celebró un desayuno de trabajo con directores de clubes de golf de toda Catalunya y partners estratégicos del sector, en el que se abordaron nuevas vías de colaboración y acciones conjuntas de promoción con la mirada puesta en los próximos años.

Unión del golf catalán para su crecimiento

Los distintos encuentros celebrados en el Real Club de Golf El Prat evidenciaron un mensaje común: el futuro crecimiento del golf catalán dependerá de la capacidad de colaboración entre clubes, instituciones públicas, organismos turísticos y empresas privadas.

La Ryder Cup 2031 representa una oportunidad única para generar un legado duradero, impulsar la visibilidad internacional de Cataluña y consolidar el territorio como uno de los grandes destinos de golf del mundo.

Con unidad, visión compartida y trabajo conjunto, Catalunya afronta una etapa ilusionante que permitirá mostrar al mundo todo su potencial deportivo, turístico y económico.