ESPORT 3
La catalana que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
Es tracta de 'Bevolutive', un projecte empresarial d'Iñaki Urdangarin i Ferran Martínez que ajuda als esportistes que comencen una carrera i els professionals que estan a punt de deixar de competir
Iñaki Urdangarín ha decidit emprendre una nova etapa a la seva vida. El que va ser un dels millors laterals de la historia del Barça d'handbol i una peça clau en l'equip més gran que s'ha vist mai, el “Dream Team” entrenat per Valero Rivera, vol seguir lligat al món de l'esport.
En els catorze anys que va jugar al Barça Urdangarín va aconseguir 52 títols i va marcar 374 gols. Ara, ha decidit ajudar als esportistes des de l'altre banda: l'econòmica i l'emocional. El 26 per cent dels esportistes professionals pateixen episodis d’ansietat o depressió. D'aquesta forma, Iñaki Urdangarín ha decidit emprendre el projecte de Bevolutive, que compta també amb la presència de l’exbasquetbolista Ferran Martínez.
Un projecte que t'acompanya en totes les etapes
Bevolutive es desplega en tres fronts: “l’etapa prèvia a l’elit, l’elit i la postelit”, explica Núria Sala, directora estratègica de la nova firma, que acaba de complir els seus primers set mesos de vida i que persegueix donar cobertura, ajuda i assessorament no només als esportistes en actiu, sinó també als que intenten ser-ho, així com a empreses i corporacions no directament relacionades amb el món de l’esport.
Les exigències de l’esport, en canvi, obliguen a una aproximació especial. Bevolutive promet tenir cura de l’esportista des dels seus primers passos, en aquestes tres fases batejades com a Fortaleça (per als infants i les seves famílies), Dream Team (per als ja consolidats) i Limitless, per ajudar que aquesta transició de l’esport a la “vida real” no sigui traumàtica.
“És un aspecte que volem cuidar especialment”, assenyala Iñaki Urdangarin, una de les cares visibles del projecte, que desdoblarà la seva activitat diària entre Vitòria i Barcelona per atendre les necessitats de Bevolutive, en la seva visita a SPORT per explicar el seu nou projecte. “Creiem, a més, que seria convenient que existís un cert suport institucional perquè els esportistes sàpiguen planificar què faran quan deixin de competir: no els podem deixar sols”.
“Entre altres motius”, afegeix Ferran Martínez, “perquè molts no tenen les eines necessàries per planificar, estudiar i aplicar els conceptes necessaris: no és fàcil per a un esportista pensar en la seva vida posterior a l’esport; no és fàcil gestionar els diners ni gestionar les emocions. Tots ens hem enfrontat a aquest moment del ‘i ara, què?’. Molts, de fet, prefereixen ni pensar-hi, per no haver d’afrontar una reflexió que acostuma a ser molt dura”, afirma l'exjugador de bàsquet.
Una gran experiència al sector
"A Espanya hi ha 6.268 esportistes d'alt nivell", recorda, per part seva, Iñaki Saltor, un dels fundadors de 'Bevolutive'. "I no tots tenen aquesta xarxa de suport, de planificació, per saber com i en quines condicions viuran una vegada retirats. Es tracta de gestionar les finances, és clar, però també tenir clar a què es volen dedicar, en quines condicions, i evitar aquest buit que tots senten al deixar de competir".
Més enllà dels títols, la vida esportiva d'Urdangarín va estar marcada per una forta exigència personal i per l’aprenentatge constant dins d’un entorn d’alt rendiment. La retirada del handbol professional va suposar un punt d’inflexió, com passa amb molts esportistes, però l’experiència acumulada durant anys de competició li va deixar una base sòlida en valors com el treball en equip, la resiliència i el lideratge.
Aquests elements, forjats a les pistes, han estat una part essencial del seu relat vital posterior, especialment a l’hora d’entendre la transició de l’esport d’elit cap a altres àmbits de la vida.
