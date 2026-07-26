La catalana Daniela Campillo, entre las 10 mejores jugadoras amateur europeas

La jugadora catalana, Daniela Campillo concluyó su participación en el Campeonato de Europa Individual Femenino con una brillante décima posición, después de acumular un total de 287 golpes (-1), siendo la mejor jugadora española en el torneo acompañada de la castellonense Balma Dávalos, en ese Top 10 final en Suecia.

Campillo llegó a situarse en la séptima plaza tras la tercera jornada, aunque una vuelta final de 72 golpes, al par del campo, le llevó a caer tres posiciones en la clasificación final, aunque no empaña para nada el gran torneo de la jugadora de Golf Barcelona, que finalizó entre las 10 mejores de Europa.

La jugadora del Club de Golf Barcelona se encuentra en su periodo de formación universitaria en Estados Unidos donde ha jugado para la Universidad de Louisiana Monroe y en el próximo curso como senior ha dado el salto a la Universidad de Houston.

Naughton, campeona de Europa

La victoria final fue para la inglesa Charlotte Naughton, que tuvo suficiente con una vuelta de par (72) para imponerse con 280 golpes (-8) y dejar a dos golpes a una de las favoritas, la sueca Meja Ortengren (-6).

Gran papel de la golfista catalana y también destacado el nivel mostrado por otra de las jugadoras de la FCGolf, Anna Cañado, que acabó en el Top 20, concretamente decimonovena, con 289 golpes(+1), después de una última jornada de 73 impactos (+1).

Anna Cañadó, que juega en la Universidad de Duke, acabó decimonovena, en una gran actuación de la tarraconense / RFEG

También fue de menos a más la jugadora del Club de Golf Sant Cugat, Nagore Martínez, que realizó este sábado su mejor vuelta en el torneo disputado en el recorrido sueco de Allerum Golf, con una tarjeta de 68 golpes(-4) que le llevó a remontar hasta 25 puestos, y completar el Europeo vigesimo sexta. Su compañera de club, Adriana García Terol, perdió fuelle en la jornada final (77) y acabó con 298 impactos (+10) en el puesto 61.

Gran actuación de las jugadoras de la FCGolf que lograban completar las cuatro jornadas de juego, demostrando el gran nivel del golf femenino catalán. Claudia Lara y Carolina Pérez-Tasso, también compitieron a gran nivel en Suecia aunque no lograban entrar en las rondas finales.