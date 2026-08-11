El catalán El Asri relevó a Peleteiro 12 años después

El atletismo es todo competitividad y, más todavía, en las categorías inferiores. Por eso es tan importante lo que logró a última hora del domingo el catalán Bakr El Asri, quien llegaba a los Mundiales sub'20 de Eugene con la mejor marca del año en 3.000 obstáculos (8:24.40) y se colgó la medalla de oro con una suficiencia extraordinaria.

El atleta nacido el 28 de enero de 2007 en la localidad gerundense de Sant Hilari Sacalm se comportó como un veterano en el Hayward Field, permitiendo que se marchasen los kenianos Emmanuel Lemiso Someki y Nicholas Kitum Losiwareng para terminar imponiendo su ley en las dos últimas vueltas con un depuradísimo paso de los obstáculos y de la ría.

La última vuelta del catalán fue imperial, controlando los esfuerzos y manteniendo su ventaja sobre Someki para imponerse con 8:28.35. La lástima fue que el castellonense Martí Torregrossa se confió perdió el bronce por ocho centésimas a manos de Losiwareng en una situación que recordó a lo sucedido con la marchadora Laura García Caro en los Europeos de Roma'24.

El Asri celebró el oro con rabia y emoción / RFEA

Entrenado por Àngel Mullera, bronce en 3.000 obstáculos en el Europeo de 2014 en Zúrich y sancionado en 2016 por no pasar un control antidopaje, El Asri se proclamó en 2025 campeón de Europa sub'18 y el pasado 20 de junio arrebató a Jakob Ingebrigtsen el récord europeo sub'20 de 2.000 obstáculos (5:24.40).

El logro de Bakr El Asri lo encumbra a la elite de la historia del atletismo español en categoría sub'20 y rompe una sequía de 14 años sin títulos, desde que en 2012 la gallega Ana Peleteiro rompiese todos los moldes, mejorase su marca en más de medio metro y reinase en el Lluís Companys en Barcelona.

Antes, tan solo cuatro atletas habían logrado este título. El primero fue el vizcaíno Jon Azkueta, quien se impuso con 5:28.56 en 2.000 metros obstáculos en la primera edición del Mundial sub'20 en 1996 en Atenas. Le siguieron el keniano Johnstone Kipkoech (5:29.56) y el alemán federal Jens Volkmann (5:29.60).

Ana Peleteiro irrumpió como un huracán en 2012 / EFE

Los dos siguientes oros llegaron en la marcha, una especialidad clave en el atletismo español que quiere 'cargarse' Sebastian Coe, presidente de World Athletics. El británico ha maniobrado todo lo que ha podido y lo sigue haciendo, pero no ha conseguido su objetivo... como tampoco logró presidir el COI.

Dos años después de su oro en el Europeo absoluto, la barcelonesa Mari Cruz Díaz venció en 5.000 metros marcha en 1988 en Sudbury (21:51.31) por delante de Olga Sánchez, mientras que el tramposo granadino 'Paquillo' Fernández ganó en 10.000m marcha en Sydney en 1996 con 40:38.25, seguido por David Márquez.

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El cuarto oro mundial sub'20 para España llegó en 2000 en Santiago de Chile, con la valenciana Concha Montaner como protagonista. La discípula de Rafa Blanquer se fue hasta 6,47 metros en longitud con tan solo 19 años, dos centímetros más que la china Zhou Yangxia y cuatro más que la japonesa Kumiko Ikeda.