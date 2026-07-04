Los Castellers de Barcelona levantan la torre humana a mayor altitud de la historia

Los Castellers de Barcelona han firmado una actuación sin precedentes al levantar la torre humana a mayor altitud de la historia. La colla catalana coronó un castell a 3.454 metros sobre el nivel del mar, en el Jungfraujoch – Top of Europe, en Suiza, estableciendo un nuevo récord y superando la marca que hasta ahora ostentaba una actuación realizada en el Aneto.

La exhibición tuvo lugar el pasado 25 de junio en uno de los enclaves más emblemáticos de los Alpes suizos, donde se encuentra la estación de tren más alta de Europa y desde donde se contempla el glaciar Aletsch, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cerca de 200 miembros de la colla participaron en esta expedición cultural, organizada con la colaboración de Suiza Turismo, que facilitó la logística del viaje y los desplazamientos del grupo a través de la red de transporte público del país.

La actuación en el Jungfraujoch fue el momento más simbólico de una gira que también llevó a los Castellers de Barcelona por distintos puntos de la Suiza francófona. El recorrido incluyó un trayecto en el GoldenPass Express entre Interlaken y Montreux, con paradas en algunos de los lugares más representativos del país.

Uno de esos escenarios fue Lausana, considerada la capital olímpica mundial por albergar la sede del Comité Olímpico Internacional. Allí, la colla levantó varios castells frente al Museo Olímpico utilizando la misma bandera que se empleó durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Además, realizaron un pilar con la bandera de Venezuela como muestra de solidaridad con las víctimas del reciente terremoto. La expedición concluyó en Neuchâtel, donde los castellers realizaron nuevas construcciones frente al castillo de la ciudad y junto a las orillas del lago del mismo nombre.

Con esta iniciativa, los Castellers de Barcelona no solo han establecido un nuevo récord de altitud, sino que también han reforzado la proyección internacional de una tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, llevando los castells a un escenario inédito y de enorme valor simbólico