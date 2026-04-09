Casillas, Thiago, Cafu, Gullit y Desailly: lluvia de leyendas en los Laureus de Madrid

Madrid volverá a vestirse de gala para una de las grandes citas del deporte mundial. Los Laureus World Sports Awards 2026, que se celebran el próximo 20 de abril en el Palacio de Cibeles, contarán con una potente representación de leyendas del fútbol internacional encabezada por Cafu, Marcel Desailly, Luis Figo y Ruud Gullit.

La organización confirmó la presencia de cuatro nombres que marcaron época. Cafu, mito de Brasil, sigue siendo el único jugador que disputó tres finales consecutivas de un Mundial, con títulos en 1994 y 2002. Desailly fue uno de los pilares de la Francia campeona del Mundial de 1998 y de la Eurocopa de 2000. Figo, uno de los futbolistas más influyentes de su generación, dejó huella tanto en el FC Barcelona como en el Real Madrid. Y Gullit, icono del fútbol neerlandés, levantó dos Copas de Europa con el Milan, ganó la Eurocopa de 1988 y conquistó el Balón de Oro en 1987.

Pero el desfile de nombres ilustres no acaba ahí. También estarán en Madrid Roberto Carlos, Raphaël Varane, Iker Casillas, Thiago Alcântara, Leonardo Bonucci, Andrii Shevchenko, André Villas-Boas y Óscar de Marcos, en una nómina que mezcla campeones del mundo, Balones de Oro y referencias absolutas del fútbol europeo.

Thiago, en Madrid

En clave Barça, uno de los focos estará en Thiago Alcántara, actualmente integrado en el cuerpo técnico azulgrana, mientras que en el lado madridista sobresalen figuras como Casillas, Roberto Carlos o Varane. La presencia de Figo, además, añade un componente simbólico evidente por su pasado en los dos grandes del fútbol español.

Los Laureus premiarán los mejores éxitos deportivos de 2025 y volverán a reunir en Madrid a algunas de las figuras más relevantes del panorama internacional. Los ganadores serán elegidos por los miembros de la Laureus World Sports Academy, el jurado encargado de decidir unos premios que se han consolidado como una referencia global.

La organización, además, anunció que en los próximos días se confirmarán más asistentes, incluidos nominados, miembros de la Academia, embajadores e invitados especiales. Durante los días 19 y 20 de abril, los medios acreditados también podrán entrevistar a varias de las estrellas presentes en la capital.