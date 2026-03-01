Casey Jarvis celebra por partida triple su paso por el Abierto de Sudáfrica

El golfista sudafricano Casey Jarvis, no olvidará los últimos 15 días de su vida. Y es que el joven jugador de 22 años ha disfrutado de dos semanas mágicas tras convertirse en el segundo jugador en conseguir dos triunfos consecutivos en el DP World Tour esta temporada, siguiendo los pasos de su compatriota sudafricano Jayden Schaper.

Su gran éxito llegó la semana pasada en el Magical Kenya Open donde lograba la primera victoria de su carrera y lo confirmó con otro triunfo por tres golpes en el Stellenbosch Golf Club este domingo. Por primera vez en la historia del evento, el ganador obtuvo una exención para el Masters, mientras que los tres primeros se aseguraron su plaza en el 154.º Open Championship, que se jugará en julio en Royal Birkdale.

Como resultado de su gran actuación, que culminó con un total de 266 golpes (-14) dejando a sus tres competidores a tres impactos, Du Plessis, De la Croix y Laporta (-11). Jarvis debutará en el primer y último Major del año, sin duda, toda una gesta para un chaval de apenas 22 años que se mete por la puerta grande con sus dos victorias consecutivas.

"Jugar en Augusta, mi sueño"

"Jugar en Augusta ha sido mi sueño desde niño", dijo el ganador tras la victoria. "Lo pensé esta mañana, intenté no hacerlo, pero fue difícil no hacerlo, pero estoy deseando ir allí y ver cómo se compara mi juego con el de los mejores jugadores del mundo", dijo Jarvis.

Jarvis se ganó el billete para el Masters y también para el Open Championship / DPWT

Al final hubo un triple empate por la segunda plaza, dejando dos plazas abiertas para el Abierto de este año junto al campeón, y se fueron para los dos jugadores con los puestos más altos en el Ranking Mundial Oficial de Golf.

Hennie du Plessis, quien embocó para birdie en el 17 y redujo la ventaja de Jarvis a dos, encontró el agua con su approach al green final y cometió un bogey, quedando definitivamente fuera de la competición debido a su peor clasificación respecto a Francesco Laporta y Frederic Lacroix. El italiano Laporta, quien pasó tres años en el Sunshine Tour, describió Sudáfrica como su "segundo hogar" y estará agradecido con su país adoptivo tras conseguir su primera participación en un Major en Southport.

Lacroix registró un eagle, cinco birdies y un doble bogey en su ronda final de 65 golpes para quedar por debajo de 11, ya que se benefició del bogey tardío de Du Plessis. El francés participará por segunda vez en un Major tras participar en el Abierto de Estados Unidos de 2025.

Respecto a la participación española, el malagueño Ángel Ayora y el canario Rafa Cabrera-Bello lograban un destacado noveno puesto final, con 273 golpes (-7), mientras el madrileño Alejandro Del Rey, que llegó a liderar en la primera jornada, se tuvo que conformar con la decimocuarta plaza, con -6. También completó el torneo Manuel Elvira (-1).