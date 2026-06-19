CASA CUPRA Raval late al ritmo del Tour de Francia

ASA CUPRA Raval se prepara para vivir la llegada del Gran Départ Barcelona 2026 con una programación especial dedicada al ciclismo, la cultura urbana y la comunidad. Situado en el corazón de la ciudad, en un punto donde Barcelona se siente vibrar a cada paso, el espacio se convertirá durante las próximas semanas en lugar de encuentro para aficionados, deportistas y visitantes, con actividades que combinan experiencias deportivas, una exposición histórica y encuentros con grandes nombres del ciclismo.

La agenda ya ha arrancado con LoveCycle, una experiencia de indoor cycling que reunió a más de 150 participantes en dos sesiones. La iniciativa sirvió para reforzar el vínculo entre deporte y comunidad en un contexto marcado por la llegada del Tour de Francia a Barcelona.

Uno de los principales atractivos de la programación será la exposición ‘Historia sobre ruedas’, dedicada al Movistar Team, que podrá visitarse del 26 de junio al 4 de julio. La muestra reunirá piezas icónicas de la historia reciente del ciclismo, entre ellas la bicicleta con la que Alejandro Valverde se proclamó campeón del mundo, la utilizada por Alex Dowsett para lograr el récord de la hora, modelos de carretera y contrarreloj del equipo, maillots, cascos históricos y la emblemática bicicleta Banesto de Miguel Indurain.

La actividad continuará el 27 de junio con un Social Ride con destino a Collserola, una salida pensada para descubrir algunos de los entornos más representativos de Barcelona para la práctica del ciclismo. Al finalizar el recorrido, los participantes regresarán a CASA CUPRA Raval para compartir un after ride.

El 29 de junio llegará otro de los momentos destacados de la programación con una nueva edición de las CASA CUPRA Talks, que contará con la participación de Alejandro Valverde y Pelayo Sánchez. Ambos ciclistas mantendrán una conversación abierta con el público sobre los hitos de sus trayectorias, la evolución del ciclismo profesional y los retos de futuro de este deporte.

La programación refuerza el papel de CASA CUPRA Raval como un verdadero punto de encuentro en el que confluyen la cultura, la creatividad y la movilidad para dar forma a nuevas maneras de entender y vivir la ciudad. Este espíritu ha guiado los seis años de recorrido de un espacio que ha evolucionado al ritmo del latido de sus calles y que se ha convertido en escenario de conversaciones, exposiciones, conciertos, experiencias y encuentros vinculados al talento y al dinamismo de Barcelona.

Las cifras confirman la consolidación del proyecto. CASA CUPRA Raval supera los 1,2 millones de visitas y los 1.700 eventos celebrados en seis años de existencia. Con más de 1.100 vehículos vendidos, el espacio ha demostrado también que la movilidad puede integrarse de forma natural en un entorno abierto a la cultura, el arte, el deporte y la música.

Además, en un entorno ligado a la electrificación y a la nueva movilidad, CASA CUPRA Raval es el único lugar donde puede visitarse el nuevo CUPRA Raval, el modelo 100% eléctrico que rinde homenaje al barrio que da nombre al espacio y que representa la visión más urbana, eléctrica y rebelde de la marca.