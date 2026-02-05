Carolina Marín tras su operación: "No quiero descartar ahora mismo nada en mi vida"

Carolina Marín, tras varios meses de trabajo y dolor en silencio, se sometió este miércoles a una operación en su rodilla derecha para intentar solventar los problemas que venía arrastrando y que, según informó su entorno "le impedían realizar su trabajo con normalidad".

La volantista onubense tomó la decisión de operarse teniendo en cuenta que el proceso de recuperación no interfiriera en sus futuros compromisos deportivos entre ellos, el Europeo de Bádminton que arranca en su ciudad, Huelva, el próximo 6 de abril. El proceso de recuperación tras la operación de rodilla se estima en unas seis semanas y llegaría muy justa a la cita, aunque no es descartable.

Europeo a un lado, Marín ha realizado dando prioridad a su salud, tal y como ella misma explicó en sus primeras declaraciones tras pasar por quirófano. "Ayer volví a entrar al quirófano por tercera vez, mi rodilla derecha. Me dieron varias opciones, una era infiltrarme y la otra operarme y acabé decidiendo hacerlo cuanto antes, porque lo que más priorizo a día de hoy es calidad de vida y salud", afirmó y ecplicó que "llevo muchos meses aguantando un dolor muy punzante, sobre todo en el menisco interno y me han tocado también el menisco externo".

Positiva y con paciencia

Marín, que vivió un auténtico varapalo tras sufrir una grave lesión durante las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2022, se mostró "muy contenta" con el pronóstico de los médicos que realizaron su operación y quiere centrarse en el proceso sin marcarse metas. La andaluza, siete veces campeona europea, reconoció que "estos últimos meses han sido bastante duros para mí y una de las principales razones era la rodilla" y recordó que "en los últimos vídeos que os he hecho os decía que no estaba bien anímicamente". "Creo que ahora vais a entender muy bien una de las principales razones por las cuales todo ha sido mucho más complicado", explicó.

"No quiero descartar ahora mismo nada en mi vida. Me quiero centrar y priorizar mi rodilla. Tengo seis semanas por delante y quiero afrontarlo de la mejor manera posible, siendo positiva y consciente de lo que tengo", concluyó la onibense en el vídeo difundido en redes sociales en el que agradeció también las muestras de apoyo recibidas en el proceso.