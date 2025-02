Carolina Marín, Mireia Belmonte y Ana Peleteiro, las tres deportistas más admiradas en España

La medallista olímpica Carolina Marín lidera la primera edición del Barómetro de Ídolas del Deporte Español, un ambicioso trabajo impulsado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) y las consultoras Punto de Fuga y BRT United que ha sido presentado este miércoles en la sede del Consejo Superior de Deportes.

El Barómetro se basa en más de 1.000 entrevistas a hombres y mujeres de entre 16 y 65 años. También ha contado con la participación de un panel de expertos conformados por la propia Carolina Marín, Lydia Valentín, Gemma Mengual y Almudena Cid en el apartado de deportistas de élite. ADESP, World Footall Summit, la Federación Española de Baloncesto, DAZN, Visa, Endesa, MadCup y Sports Summit Madrid son algunos de los organismos y marcas que también han conformado este grupo de especialistas.

Las deportistas más admiradas en España

Gracias a este trabajo, se ha establecido el ranking de las 20 deportistas más admiradas en España. El podio, además de Marín, lo completan la nadadora Mireia Belmonte (segunda posición) y la atleta Ana Peleteiro (tercera). Los encuestados debían responder a varias preguntas vinculadas con la admiración que profesaban hacia estas deportistas. Entre esas preguntas, se les pedía desvelar cuáles eran sus cinco favoritas.

Carolina Marín, Mireia Belmonte y Ana Peleteiro, las deportistas más admiradas en España / Agencias

El resultado es este elenco en el que, además de los grados de admiración, también se puede descubrir cual es la preponderancia de estas ‘ídolas’ entre los distintos grupos de edad o cuáles son los valores que se asocian a cada una de ellas, lo que ha dibujado un panorama novedoso y profundo que permite tener una foto más completa de cómo se mueven las pasiones de los hinchas por sus atletas más admiradas.

Diferencias por generaciones

Por ejemplo, Carolina Marín gana por goleada en todas las franjas de edad y es la más admirada, tanto para los encuestados de la Generación Z (nacidos entre 1995 y 2009), como para la Generación Y (nacidos entre 1981 y 1994), la Generación X (nacidos entre 1969 y 1980) y los Boomers (nacidos entre 1949 y 1968).

Carolina Marín, la deportista más admirada en España / ADESP

Además de Carolina Marín, el podio lo completan Mireia Belmonte y Ana Peleteiro. Como le ocurre a la onubense, Belmonte es ampliamente admirada entre las generaciones más jóvenes, pero también entre las más veteranas. Ana Peleteiro, tercera en este ranking de admiración, aparece como la cuarta más admirada para la Generación Z, Generación Y y Boomers. En la Generación X es la 5ª.

Ocurre que otras deportistas de moda como la futbolista Alexia Putellas, campeona del Mundo con España y dos veces Balón de Oro, son muy admiradas entre las generaciones más jóvenes, pero pierden gancho con las más mayores. En su caso, esa mezcla la relega a la cuarta posición. Su compañera en el Barça y en la Selección, Aitana Bonmatí, también ganadora de dos Balones de Oro, es sexta por razones similares. Aparece como la 5ª más admirada entre los más jóvenes, pero no pasa de la 8ª y 7ª posición entre la Generación X y Boomers, las franjas de mayor edad.

Alexia y Aitana, durante un partido con el Barça / Javi Ferrándiz

En el polo opuesto se sitúa Arantxa Sánchez Vicario. La extenista, ganadora de tres Roland Garros y un US Open, además de dos veces finalista en el Open de Australia y en Wimbledon durante los 90, arrasa entre los aficionados de mayor edad.

Arantxa Sánchez Vicario en la Gala Valores 2024 / SPORT.es

Arantxa es la segunda más admirada entre los Boomers (2ª) y destaca entre la Generación X (ahí es 3ª). Un impulso que permite auparla hasta la 5ª posición en la general de este Barómetro de Ídolas.

Los arquetipos de ídolas

Este primer ‘Barómetro de Ídolas del Deporte Español’ no sólo ha permitido establecer esta clasificación, sino que también desvela cuáles son los valores a los que más se vinculan estas deportistas.

Como consecuencia, se han establecido cuatro grandes arquetipos en los que se pueden agrupar a todas las ídolas en función de esos principios que fomentan.

Las guerreras resilientes

Las voces de la igualdad

Las embajadoras del bienestar

Las capitanas del carisma

Las guerreras resilientes se caracterizan por su constancia y determinación, además de ser perseverantes ante la adversidad. Representan un ejemplo de sacrificio y lucha para alcanzar sus objetivos. En este grupo los aficionados sitúan a deportistas como Carolina Marín, Teresa Perales, María Pérez, Sandra Sánchez o Susana Rodríguez.

Las voces de la igualdad son aquellas atletas que sobresalen por romper barreras de género y ser una inspiración para nuevas generaciones. Representan un modelo de cambio social, de lucha y de empoderamiento de la mujer en el entorno deportivo. Ahí se sitúan nombres como Ana Peleteiro, Jennifer Hermoso, Lydia Valentín, Laia Sanz o Salma Paralluelo.

Lydia Valentín, con sus tres medallas olímpicas / EFE

El barómetro sitúa en el grupo de las capitanas carismáticas a aquellas deportistas que destacan por su liderazgo y popularidad. Sobresalen por su perfil de capitanear o liderar un colectivo. Ser, en definitiva, la figura que representa una generación o un deporte. Se trata, además, de un liderazgo carente de egoísmo y cargado de compañerismo. En este grupo se sitúan Mireia Belmonte, Alexia Putellas, Gemma Mengual, Aitana Bonmatí, Ruth Beitia o Amaya Valdemoro.

Por último, las embajadoras del bienestar son aquellas deportistas cuyo perfil conecta con el eje de la salud física y mental. Promueven un estilo de vida activo y saludable y esto conecta con el concepto de calidad de vida que promueven. Son figuras como Almudena Cid, Ona Carbonell, Garbiñe Muguruza o Paula Badosa.

Ona Carbonell, durante una prueba de natación artística. / EFE

Sensor de marcas

El Barómetro de Ídolas, además, permite hacer un profundo análisis de las marcas que se vinculan al Deporte Femenino. De este trabajo se extraen conclusiones llamativas, como que el 55% de las marcas que se unen al Deporte Femenino mejoran su valoración o cómo se les atribuyen valores como Liderazgo, Compromiso, Modernidad, Innovación y Confianza solo por apoyar el Deporte Femenino.

Usando la respuesta de los aficionados también se ha elaborado un ranking con las marcas referentes por su unión con el Deporte Femenino que lideran Nike, Adidas e Iberdrola. Puma, Movistar, Endesa, DAZN, Joma, Cocacola y Santander completan el top 10 de estas marcas.

Opiniones de los expertos

Durante la presentación del Barómetro, celebrada en la Sala Samaranch del CSD, distintos ponentes y expertos en la Industria del Deporte realizaron valoraciones sobre estos resultados y el crecimiento del Deporte Femenino.

José Hidalgo, presidente de ADESP afirmó: “Las mujeres que destacan en sus disciplinas no sólo marcan la diferencia en el ámbito deportivo, sino que también se convierten en modelos a seguir para otras mujeres. Por eso también hemos impulsado este Estudio, porque desde ADESP buscamos inspirar y empoderar a las mujeres en todos los niveles del Deporte.”

Almudena Cid, una de las ídolas mencionadas en el estudio, cuatro veces finalista olímpica, declaró: “Es necesario un estudio, nunca me había planteado que se pudiera hacer una investigación de este estilo, que además me da dado a mí personalmente muchísima información. Ser la séptima deportista española más admirada me ha sorprendido, sobre todo teniendo en cuenta que hace ya 16 años de mi retirada”.

Por su parte, Ignacio Asensi, responsable de Patrocinios de Endesa recalcó que “es un estudio muy completo y a las marcas nos da una información muy importante para seguir apostando y apoyando el deporte femenino. Desde el patrocinio está claro que queremos asociarnos a unos valores y con esta investigación nos acercamos mucho a poder conseguirlo”.

Marian Otamendi, CEO de World Football Summit también tomó la palabra: “El deporte tiene un grandísimo déficit en términos de liderazgo femenino y es algo que tenemos que cambiar. Tenemos mucho camino por recorrer y este estudio, Barómetro de Ídolas del Deporte Español , puede suponer sin duda una importante herramienta para ello”.

Mónica Rebordinos, Socia Directora en Madrid de Punto de Fuga aseveró: “En Punto de Fuga estamos muy orgullosos de contribuir a la visibilidad y difusión de la relevancia del Deporte Femenino en nuestra sociedad, así como, haber podido comprobar como contamos con un gran elenco de Figuras Deportivas que despiertan la admiración entre los aficionados, ya que se han convertido en referentes de vida, nos representan como sociedad, nos inspiran y son un ejemplo para todos, tanto por sus logros deportivos como por sus valores y su capacidad para conectar y comunicar con los fans.”

José Luis Rentero, Socio Director en Madrid de Punto de Fuga añadió: “Esperamos que este Barómetro se viva y se valore como un indicador más del crecimiento, consolidación, valoración y respeto hacia el Deporte Femenino y hacia nuestras deportistas, nuestras ídolas. Por último, queremos agradecer la participación en el estudio al panel de expertos, por lo que nos han ayudado a conocer la realidad del Deporte Femenino y especialmente a nuestras deportistas por su predisposición, por su talante y por supuesto, por su talento”.

Por último, Ignacio Ruiz Lamela, Partner de BRT United, ha explicado que “apostamos por la investigación para profesionalizar el Deporte practicado por mujeres. Sólo a partir del análisis seremos capaces de ayudar a crecer a las deportistas, a las marcas patrocinadoras y a las propiedades deportivas. Es nuestra forma de aportar valor a la Industria del Deporte en España”.