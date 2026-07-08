Carolina Marín: "Lo más importante del éxito es el camino que recorres"

Carolina Marín, exjugadora española de bádminton y que se retiró el pasado mes de marzo, dijo este miércoles en Madrid que lo más importante del "éxito" es el "camino" que recorres.

La onubense de 33 años, ganadora de un oro olímpico, tres títulos mundiales, siete campeonatos de Europa y un oro en los Juegos Europeos, se retiró el pasado mes de marzo debido a las graves lesiones de rodilla que arrastró desde hace años.

Marín presentó este miércoles su colaboración con 'WIN', la gama de vinos sin alcohol de Bodegas Familiares Matarromera, y aprovechó el acto para reivindicar una nueva forma de entender el éxito, basado en el esfuerzo, la disciplina y la paciencia frente a la cultura de la inmediatez.

“Para mí el éxito es dar el 100 % en algo sin tener la finalización de si lo consigues o no. Lo más importante es el camino que recorres", afirmó.

La campeona olímpica lamentó que el valor del esfuerzo se "olvida" y defendió la importancia de trasladar a los jóvenes que hay que "desarrollar un camino lleno de valores, con esfuerzos y renuncias, y tener paciencia para tener éxito".

Carolina Marín, una de las mejores deportistas españolas de la historia / EFE

Marín también destacó que mantiene hábitos "innegociables" tras su retirada. "Aún sigo entrenando, el descanso y la recuperación son primordiales", explicó, además de poner en valor el tiempo que ahora puede dedicar a su familia y amigos.

Durante el acto, Marín explicó los motivos de su unión con Bodegas 'WIN'. "Quería tener este proyecto. Estoy motivada, feliz e ilusionada", aseguró. Además, confesó que no consume alcohol: "Yo brindo con agua. A partir de hoy voy a brindar con WIN", una colaboración que, según dijo, nace porque comparten "valores y sinergias".