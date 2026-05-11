Carolina Marín emociona en El Hormiguero: "No quería acabar con una prótesis"

La visita de Carolina Marín a El Hormiguero dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada. La deportista española habló con total sinceridad junto a Pablo Motos sobre la retirada definitiva que pone fin a una de las carreras más exitosas del deporte español.

Lejos de centrarse únicamente en los títulos y los éxitos, la onubense quiso mostrar la parte más dura de su trayectoria: el desgaste físico, las operaciones y el miedo a que las lesiones condicionaran el resto de su vida. "No quería acabar con una prótesis de rodilla", confesó durante la entrevista.

El cuerpo dijo basta tras años de sufrimiento

Carolina Marín explicó que la decisión de retirarse no llegó de un día para otro. La campeona olímpica reconoció que intentó regresar a las pistas hasta el último momento después de superar tres graves lesiones de rodilla.

"He exigido mi cuerpo más allá del límite que pensaba que tenía", afirmó. Sin embargo, el dolor continuó acompañándola durante meses, hasta el punto de tener que volver a pasar por quirófano el pasado mes de febrero por problemas en el menisco interno.

La deportista confesó que la prioridad ahora es proteger su salud y evitar secuelas irreversibles en el futuro. "Tengo 32 años y toda la vida por delante", aseguró.

La retirada soñada que nunca pudo cumplir

Uno de los momentos más sinceros de la entrevista llegó cuando recordó cómo imaginaba su despedida del bádminton. Carolina Marín reveló que siempre había soñado con retirarse en Huelva, su ciudad natal, durante el Campeonato de Europa celebrado en el Palacio de Deportes que lleva su nombre.

"No pude retirarme como me hubiera encantado", lamentó la jugadora, que reconoció la enorme tristeza que sintió al renunciar a ese último homenaje sobre la pista y ante su gente.

Aun así, aseguró que forzar una vez más la rodilla habría sido un error demasiado arriesgado para su futuro personal.

"Ahora mismo vivo en paz"

Pese a la dureza del proceso, Carolina Marín dejó claro que se siente tranquila con la decisión tomada. La deportista explicó que, por primera vez en muchos años, vive sin dolor y con la sensación de haber elegido lo mejor para ella misma.

"Estoy muy tranquila y muy en paz", afirmó ante Pablo Motos.

Durante la conversación, también quiso reivindicar todo el sacrificio que existe detrás del éxito deportivo. Horas de entrenamiento, renuncias personales y sufrimiento físico que rara vez se ve cuando llegan las medallas o suena el himno en el podio.

Con su retirada, Carolina Marín cierra una etapa histórica en el deporte español, marcada por la superación constante, pero también por una lucha silenciosa contra las lesiones que terminó obligándola a priorizar algo que durante años quedó en segundo plano: su propia salud.