Carolina Marín busca su primer oro en el Abierto de la India

La española confía en estrenar este año su palmarés con una victoria en Nueva Delhi Marín debutará el martes ante la japonesa Nozomi Okuhara en el estadio KD Jadhav Indoor Hall

La española Carolina Marín, vigente campeona europea de bádminton y que también ganó el título olímpico en 2016 y los mundiales de 2014, 2015 y 2018, confía en estrenar este año su palmarés con una victoria en el Abierto de la India, que se disputa esta semana en Nueva Delhi.

Marín debutará el martes ante la japonesa Nozomi Okuhara en el estadio KD Jadhav Indoor Hall de la capital india, con el objetivo de llegar hasta la final del próximo domingo. Será un duro enfrentamiento ante una rocosa jugadora que siempre exige el máximo a la española.

"Espero con ansias esta semana. Tengo un partido difícil en la primera ronda, pero tengo muchas ganas de sentir el apoyo de los espectadores", dijo Marín durante la presentación de la competición este lunes.

Esta será la primera participación de la jugadora española en el Abierto de la India desde 2018, ya que primero la suspensión del torneo por la pandemia y después una grave lesión en la rodilla que le llevó a perderse los Juegos Olímpicos de Tokio le impidieron competir desde entonces.

"El año pasado no pude venir porque, como sabéis, me rompí la rodilla antes de los Juegos Olímpicos. (...) Es un placer estar aquí. Creo que para la India será una muy buena semana", agregó. Además, señaló que no tiene miedo de ninguna rival que pueda interponerse en su camino hacia la victoria en esta competición, que hasta el momento no ha logrado ganar nunca.

A lo máximo que llegó Marín en el Abierto de la India, que este año ascendió a la categoría Super750, la tercera más alta en el circuito mundial de la BWF, fue a colgarse una plata en 2017, cuando cayó derrotada en la final ante la india Pusarla Sindhu, su eterna rival.

Marín, campeona olímpica en 2016, tres veces campeona mundial y seis de Europa, llega a Nueva Delhi tras perder el pasado viernes en cuartos de final ante la china Chen Yu Fei, número dos del mundo, en el Abierto de Malasia.

El Abierto de la India forma parte del circuito de las Superseries y tiene una dotación económica de 850.000 dólares en premios. Un total de 242 jugadores de 22 países diferentes participarán en esta edición del torneo, entre las que destaca la número 1 del cuadro femenino, la japonesa Akane Yamaguchi.