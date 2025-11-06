Carolina Marín: "No echo de menos competir, cada día que cojo una raqueta es un éxito"

Carolina Marín es sinónimo de embajadora. Es, en sentido estricto, una representante de los valores del deporte y humanos que ha demostrado a lo largo de una carrera que se pone como ejemplo en los centros escolares. Así se expuso en la presentación de la campaña 'Un equipo no deja a nadie solo', capitaneada por LaLiga, y que está patrocinada por la medallista olímpica, quien confesó haber sido víctima de acoso escolar, hasta el punto de denunciarlo ante la dirección de su centro escolar.

"Nadie se debe sentir solo contra el bullying"

"Espero que el vídeo de esta iniciativa -en la que también participan jugadores profesionales- llegue a los niños y a los jóvenes en general. Es muy importante sentir apoyo y respaldo, notar que no estás solo. En mi infancia no pude tener esa referencia. No existían ese tipo de mensajes, por lo que, para mí, poder transmitir estos valores, es un orgullo inmenso", defendió una deportista que quiere que "nadie se sienta solo, debemos hacer que participen de un equipo".

La carrera de Carolina Marín es la de una 'outsider' que rompió el mapa de un deporte dominado por Asia. Lo hizo desde Huelva, a la que ha convertido en capital europea de bádminton. La ciudad andaluza será en 2026 sede del Campeonato de Europa de Absoluto de esta modalidad, que, gracias al éxito de la medallista de oro en Río 2016, fue sede de los Campeonatos del Mundo de 2021 y el Campeonato de Europa Absoluto de 2018. Será, una vez más, una cita especial para ella, pero en términos muy diferentes a las anteriores.

La gravísima lesión que padeció en los JJOO París 2024 cambió para siempre su vida. "Estoy llevando un proceso muy diferente al que he llevado en las lesiones anteriores. Sí es cierto que la vida y la experiencia me han hecho repensarme mucho las cosas. Cuando hace un año me preguntaba si iba a volver a coger una raqueta de bádminton, yo decía que no porque para mí era totalmente impensable por la situación tan desagradable que sufrí. Hoy me siento afortunada y cada día que cojo una raqueta para mí ya es ganar", resumió en el acto de LaLiga, donde quedó de manifiesto la resiliencia con la que se ha reconstruido.

Un Campeonato de Europa en Huelva que será diferente

"Tengo una ilusión muy grande que es el Campeonato de Europa. Ojalá pueda estar, pero algo en lo que ya no pienso es en ganar un torneo. Me he quitado la espinita de volver a intentarlo, porque cada día que cojo una raqueta de bádminton lo estoy intentando", defendió la Premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2024. Uno de tantos reconocimientos que recibió después de dejarse la piel y el corazón en la pista de los últimos JJOO, donde estaba llamada a reeditar su medalla de oro.

¿Echa de menos competir Carolina Marín? "Pues sinceramente que no lo echo de menos, porque estoy viviendo un proceso muy diferente, pero también bonito", respondió alguien que "iba con el objetivo muy claro de ganar esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París", pero que se fue con un metal bien distinto, "de los que no se entrena nunca. Una medalla que nunca te imaginarías ganar: la del apoyo y el cariño de toda esta sociedad española".