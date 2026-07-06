Carolina Chacarra reaviva el golf femenino español

La española Carolina Chacarra se impuso por tres golpes en el Abierto Femenino de Hulencourt, conquistando así su primer título del Ladies European Tour (LET) en tan solo su tercera participación y convirtiéndose en la primera ‘novata’ en ganar la temporada 2026.

En un duelo dominical con la australiana Kelsey Bennett, y tras ir dos golpes por detrás de su rival antes del inicio de la jornada en Bélgica, Chacarra firmó una ronda final de 68 (-4) para alzar el trofeo con un resultado final de 12 bajo par.

"El día fue genial y estoy muy contenta", declaró la española, hermana del jugador del DP World Tour, Eugenio López-Chacarra, doble ganador esta temporada en el DP World Tour."Estaba nerviosa, sobre todo en los últimos tres hoyos. Tenía un poco de adrenalina, así que le decía a mi caddie que teníamos que recortar distancias. Pero fue fantástico. Mi objetivo era simplemente disfrutar de la semana e intentar clasificarme para el Abierto de Escocia. Así que ganar es increíble y estoy muy contenta”, decía la madrileña que se convierte en la decimoctava española en ganar en el circuito femenino europeo.

Se mete en un 'Grande'

Esta victoria coloca a Chacarra en el segundo puesto de la clasificación de Novata del Año, por detrás de la estadounidense Anna Morgan, y la clasifica para el ISPS Handa Scottish Open y el AIG Women's Open.

La joven madrileña celebra la victoria con su caddy / LET

Son dos torneos de máximo nivel en los que podrá competir Carolina tras su victoria en Bélgica. Además, pega un subidón en el ranking del Ladies European Tour. Concretamente, con sólo dos torneos jugados, se coloca en el puesto 24º. Ya es la mejor española, por delante de Luna Sobrón y Blanca Fernández. La inglesa Charley Hull es la única golfista con los mismos torneos que Carolina que está por delante de ella en el ranking.

Chacarra también pegará un estirón en el ranking mundial, donde ahora mismo es la 556º y estrenará su mejor clasificación de siempre. En cualquier caso, lo principal es el subidón de moral y confianza que le va a dar este triunfo para las próximas semanas.

"Han sido unas semanas estupendas", dijo Carolina, quien ha estado compitiendo en la LPGA esta temporada tras obtener la doble titulación en diciembre en ambas Q-Schools. "La vida nos está tratando de maravilla. Mi hermano es mi inspiración y verlo ganar me dio mucho impulso para seguir adelante e intentar ganar yo también. Estoy muy contenta. Tengo muchísimas ganas de que llegue el mes que viene. Sin duda, cambia mi calendario, pero siempre es genial jugar un Major. Estoy muy emocionada y no veo la hora de estar allí”, dijo Chacarra, que reaviva el golf femenino español.