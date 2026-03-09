Carmelo Paniagua reivindica el skate español: “Necesitamos una instalación olímpica para entrenar”

El deporte español suma un nuevo caso de éxito. Por primera vez en la historia, un 'rider' de nuestro país logró el oro en un mundial de skate. El bilbaíno Egoitz Bijueska se alzó como ganador de los Mundiales de Park del Skateboard, que se disputaron en Sao Paulo este fin de semana. De esta manera, el vasco presenta su candidatura de cara a las próximas olimpiadas, que se celebrarán en Los Ángeles en el año 2028. Con tan solo 15 años, tiene un gran futuro por delante.

El español se llevó el oro tras cosechar una puntuación de 95.86, por delante de la plata de Kalani Konig, que competía en casa y que finalmente se alzó con 94.80 puntos. El podio lo completó el patinador que fue plata en París, Tom Schaar, que terminó con una puntuación de 90.51.

Así lo confirmó también Carmelo Paniagua, Presidente de la Real Federación Española de Patinaje, que se mostró muy orgulloso del trabajo del jovencísimo 'rider'. "Egoiz es un deportista muy joven que ya desde sus inicios vimos las cualidades que tenía", comenzaba diciendo el presidente a SPORT. "Ha competido desde el año 2023 en todos los eventos internacionales para que él mismo viese las posibilidades que tenía y día a día ha ido a más hasta ocupar el primer puesto del ranking mundial, que es el que tiene actualmente, y que es un punto de referencia para todos los deportistas de de skate", decía orgulloso.

Con tan solo 15 años, Bijueska se ha convertido en un ejemplo para muchos otros deportistas. "Que con 15 años consiga algo así es inédito, es algo muy grande, es algo impensable. Nos va a dar muchísimas alegrías", expresó.

Por otro lado, el presidente también quiso destacar el papel de otros españoles en los mundiales de Sao Paulo. La coruñesa Julia Benedetti, de 21 años, alcanzó en el Mundial el mejor resultado de su carrera, con una sexta plaza en la disciplina park. "Hay un sexto puesto también en el femenino de Julia Benedetti que realmente es muy meritoria, la primera vez que que consigue un puesto así en un campeonato del mundo", expresaba Paniagua.

El presidente de la federación quiso reivindicar también el gran trabajo que está haciendo España en el ámbito del skate, con deportistas realmente competitivos pese a las humildes instalaciones que poseen para entrenar. "España tiene un nivel muy alto a nivel mundial y seguro que nos dará muchísimos triunfos. Pero hay una cosa que nos preocupa enormemente y es que llevamos insistiendo ya años que necesitamos una instalación olímpica de Park y de Street para que nuestros deportistas puedan entrenar, podamos hacer un centro de tecnificación y podamos ir a los mundiales con las mismas o mejores perspectivas de las que hemos venido aquí a Sao Paulo", expresaba ante SPORT.

A lo largo de los últimos tiempos, se construyó una instalación más potente en La Nucía, pero que tal vez se queda algo corta para competiciones internacionales. Por eso el presidente insiste en seguir progresando con instalaciones a la altura y así reducir los costes que tiene para la federación y las familias tener que desplazarse a otros países para entrenar. "Sería lo adecuado en un deporte olímpico, que estoy seguro que en los Juegos de Los Ángeles va a dar mucho éxito", sentenció.