Carlsen-Niemann, ¿posible nuevo cruce?

El estadounidense ha interpuesto una demanda contra el noruego, que le acusó de hacer trampas Carlsen ha arrancado el torneo de rápidas con un 4,5 sobre 5, empatado en primera posición con otros 4 jugadores

Los Mundiales de rápidas (hasta el miércoles) y relámpago (jueves y viernes) que se empezaron a disputar ayer en Almaty, Kazajistán, tendrán un aliciente extra, más allá de los títulos en juego.

Y es que estos campeonatos podrían volver a cruzar al noruego Magnus Carlsen y al estadounidense Hans Niemann, ambos inmersos en una disputa con demanda judicial incluida.

Todo empezó el pasado mes de septiembre en la Copa Sinquefiled, cuando Carlsen cayó ante Niemann poniendo fin a una racha de 53 partidas sin conocer la derrota. El noruego se retiró del torneo tras unos enigmáticos mensajes en sus redes, acusando a su rival de hacer trampas, que desataron todo tipo de rumores.

“Debe ser vergonzoso para un campeón del mundo perder ante un idiota como yo”, comentó Niemann con un toque de ironía, saliendo al paso de esas insinuaciones. La tensión fue en aumento, y llegó a un torneo online, el Julius Baer Generation Cup, en el que ambos volvieron a enfrentarse, y en el que Carlsen abandonó al poco de empezar, dejando patente su malestar.

Trampas previas

El historial del joven californiano no ayudó, pues ya había reconocido haber hecho trampas en la plataforma digital ‘Chess.com’, cuando aún era menor. Aún así, no gustaron las insinuaciones del campeón mundial al que ha denunciado junto a la plataforma ‘Chess.com’ y Hikaru Nakamura, sexto del mundo, y que en su momento apoyó la tesis del juego sucio de Carlsen, tras revisar las partidas. El noruego no aportó pruebas a sus acusaciones.

La demanda por daños y perjuicios parte de 400 millones de dólares y se encuentra a la espera de juicio.

Entre tanto, el Baluan Sholak Sport Palace de Altamy, con capacidad para 5.000 espectadores, podría volver a vivir un nuevo capítulo de esta historia, si el destino y las partidas deciden cruzarlos.

Por el momento, Carlsen se ha situado en la primera posición de rápidas, con un 4,5 sobre 5. Una posición que comparte con Vladimir Fedoseev, Arjun Erigaisi y Jorden van Foreest. El noruego ganó al actual campeón mundial de rápidas, Nodirbek Abdusattorov, en la cuarta ronda. Niemann, por su parte, arrancó con una victoria y tres tablas.