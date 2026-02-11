Carlota Ciganda, protagonista en el arranque del LET Tour en Riyadh

Carlota Ciganda arrancó de manera brillante el PIF Saudi Ladies International, primer torneo de la temporada del Ladies European Tour, que se disputa en el Riyadh Golf Club donde hace apenas unos días arrancó también la temporada el LIV Golf y con un destacado Jon Rahm en la segunda posición

Ahora es el turno del circuito femenino europeo, que inició la nueva campaña en Arabia Saudita, y con la española muy bien situada en la primera jornada, donde firmó una gran vuelta de 67 golpes (-5), para situarse en la sexta posición provisional, compartida con otras seis jugadoras, entre ellas, otra española, Carolina López-Chacarra.

Las primeras líderes en Riyad son la coreana Choi y la inglesa Mimi Rhodes, que se fueron a un brillante -8, en el torneo que reparte nada menos que cinco millones de dólares en premios

Mimi Rhodes ejecuta el segundo golpe en el hoyo 18 del Riyadh Golf Club, en la primera jornada del torneo del LET Golf / LET

'Hoyo en uno' de Ciganda

El momento culminante del día lo protagonizó Ciganda que logró un impresionante ‘hoyo en uno’ en el par tres de 140 metros, conectando un hierro nueve directo a la bandera del hoyo 8. “Tenía 144 metros, y jugué un par tres un par de hoyos antes, usé un hierro nueve y estuvo bastante bien. Así que usé el mismo palo, el viento era muy similar, y fue directo a la bandera”, dijo la navarra.

“No pudimos ver, así que no supe qué pasó, y luego el camara nos dijo que había entrado, así que tardamos unos segundos en darnos cuenta. Estoy muy contenta de haber hecho un hoyo en uno y empezar el día así”.

La española también celebró los esfuerzos de PIF Global Series y Golf Saudi, y su búsqueda del crecimiento del golf femenino, junto con la acción del torneo de esta semana en el Riyadh Golf Club. “Cada vez que vengo a Arabia Saudí veo a más gente, más niños, más mujeres, todos disfrutando”, comentó.

“Sé que el golf es un deporte bastante nuevo aquí, pero creo que cuanto más jugamos y más vengamos, más normal será, así que estoy muy contenta de jugar aquí y espero que podamos dejar huella”, dijo la navarra.