Carlota Ciganda prepara su asalto final al torneo de Riyadh: “Me encantaría ganar”

La golfista española, Carlota Ciganda, en su primera aparición del año, llega bien preparada para el asalto final en el PIF Saudí Ladies International, que se disputa en Riyadh, en la primera parada de la temporada del Ladies European Tour (LET), en el torneo con mayor dotación económica de la temporada, auspiciado por el Fondo de Inversión Saudí que patrocina el LIV Golf.

La jugadora navarra jugó una segunda vuelta muy sólida, con una tarjeta de 68 golpes (-4), que le ha permitido meterse en ese grupo privilegiado en la lucha por el torneo después de firmar un buen inicio con -5., para ocupar la cuarta plaza (-9) a solo dos impactos de la lider, la inglesa afincada en España, Mimi Rhodes, que está al frente del campeonato con -11.

Ciganda, ocho veces ganadora del LET, y que embocó un ‘hole in one’ el primer día, no hizo bogeys el segundo día, con birdies en los hoyos 2, 7, 15 y 16. "Estoy muy contenta con mi juego de los últimos dos días. Hoy he tenido una ronda sin bogeys, así que estoy muy contenta", dijo Ciganda. "Me tomé más tiempo libre que antes. Fue muy agradable y estoy contenta de estar de vuelta aquí", comentó la española.

La inglesa Mimi Rhodes domina en Riyadh, aunque solo cuenta con dos golpes de ventaja sobre la española, cuarta / LET

"Todo está funcionando"

"Prácticamente todo está funcionando. De tee a green, he estado muy sólida, he embocado algunos putts y mi velocidad es muy buena. Estoy pegando muchos greens y dándome muchas oportunidades, y espero poder hacer lo mismo este fin de semana", dijo Carlota.

La española Carolina López Chacarra se encuentra en el Top 20 después de las dos primeras jornadas de juego / LET

“Me encantaría ganar, sobre todo siendo embajador de Golf Saudi y jugando aquí en Riyadh. Me encanta el campo; creo que tiene una configuración fantástica. Es un campo divertido, puedes jugar bajo y espero poder seguir haciéndolo el fin de semana y estar en la cima el sábado”, finalizó Ciganda, la mejor española en la clasificación, con Carolina López-Chacarra, decimoctava, con un total de -6.