El Andalucía Costa del Sol Open de Españ contará con la presencia de las dos leyendas del golf español como Carlota Ciganda y Azahara Muñoz para la edición 2025, del 27 al 30 de noviembre en el Real Guadalhorce Club de Golf. Ambas llegan con dos títulos en el palmarés del torneo —junto a la neerlandesa Anne Van Dam— y se preparan para un cara a cara histórico por convertirse en la primera tricampeona del Open.

La sampedreña Azahara Muñoz firmó su primer título en 2016 (Aloha Golf) y revalidó en 2017 (R.C.G. Guadalmina), entonces como la única capaz de hacerlo de forma consecutiva; además, fue subcampeona en 2018. Tres veces ganadora de la Solheim Cup (2011, 2013 y 2019), cuatro veces integrante del equipo europeo, con cinco triunfos en el Ladies European Tour (LET), uno en el Ladies Professional Golf Association (LPGA) y tres participaciones olímpicas (Río 2016, Tokio 2020, París 2024), vuelve a casa con ambición

"Tenía muchas ganas de volver a competir en España, sobre todo en Málaga. No hay nada como competir delante de tu gente, y aunque no pude estar el año pasado, vuelvo con energías renovadas para luchar por todo" comentó la malagueña afincada en Estados Unidos.

Ciganda defiende el título de 2024

Carlota Ciganda, por su parte, llega como defensora del título tras su triunfo en 2024 en Guadalhorce, donde sumó su segundo Open tras el de 2021 (Los Naranjos Golf Club). Con ocho victorias en el LET, tres en el LPGA (la más reciente, el Meijer Classic del LPGA este junio), tres Juegos Olímpicos y siete Solheim Cups —campeona en 2013, 2019, 2021 y 2023 (Finca Cortesín)—, la navarra regresa al escenario donde emocionó a la grada malagueña: "Es un orgullo poder competir en casa un año más. La victoria del año pasado en Guadalhorce fue algo inolvidable, y sin duda sería un sueño convertirme en la primera tricampeona del Open".

Azahara Muñoz se llevó la victoria en 2027 y quiere volver a ganar el Open de España / LET

Más allá del duelo estelar, el Open —gran final del Ladies European Tour— reunirá a un plantel de primer nivel. Destacan Mimi Rhodes (tres victorias en 2025), la checa Sára Kousková (dos títulos individuales y dos por equipos) y la canadiense Anna Huang (16 años, dos victorias), junto a campeonas recientes como la mallorquina Nuria Iturrioz (Aramco Houston Championship), Cara Gainer, Cassandra Alexander, Darcey Harry, Alice Hewson y Laura Fuenfstueck. Completan la nómina un sólido bloque español con Marta Martín, Luna Sobrón, Blanca Fernández y la estrella local Ana Peláez, arropada por la afición malagueña

El Real Guadalhorce Club de Golf repetirá como sede tras el éxito de 2024, cuando el recorrido —exigente y de final eléctrico— coronó a Ciganda en un cierre memorable. Con el foco puesto en Andalucía y la Costa del Sol, la semana promete un gran espectáculo deportivo y un fuerte impacto de proyección internacional para el destino. El relato deportivo está servido: Ciganda vs Muñoz, dos iconos del golf español en pugna por hacer historia en Málaga.