ESGRIMA
Carlos Llavador, bronce en el Grand Prix de florete
EFE
El español Carlos Llavador ha conseguido la medalla de bronce en el Grand Prix de florete, donde se quedó a las puertas de la gran final.
Llavador, de 34 años, bronce mundialista en 2018 y europeo en 2015 y 2025, añade así un nuevo podio en su dilatada carrera internacional tras ganar al australiano Joseph Glasson (15-8), a los japoneses Ryoga Ono (15-9) y Toshiya Saito (15-11) y al chino Zhaoran Zeng (15-14) para plantarse en semifinales.
En cambio no pudo con el ruso Kirill Borodachev, subcampeón mundial en 2025 y plata olímpica por equipos en Tokio 2020, ante el que cayó por 11-15.
Este podio supone una importante dosis de confianza ante los próximos Europeos de esgrima que se disputarán en junio en Tallin, próxima gran cita del calendario internacional, mientras que los Mundiales tendrán lugar en julio en Hong Kong.
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