Carlos Gimeno se queda a las puertas de las medallas en París

No hubo medalla. Carlos Gimeno se quedó a las puertas del podio en el Europeo de High Diving que se disputó en un escenario inigualable con el río Sena y la Torre Eiffel de fondo. El español se quedó cuarto, a solo cuatro puntos del bronce que se colgó el francés Gary Hunt. El oro fue para el rumano Catalin Preda que realizó una gran remontada y un último salto con varios 10 de los jueces. La plata fue para el italiano Andrea Barnaba.

Barnaba, líder de la clasificación tras las dos primeras rondas, puso muy cara la final con un buen primer salto de dificultad 3.4 con el que sumó 83.30. Otro de los favoritos, el rumano Costantin Popovici no firmó una entrada limpia y sumó menos de lo esperado (78.20). Mejor le fue a su compatriota, Catalin Preda que sumó hasta 88.40, con varios nueves por parte de los jueces., aunque fue insuficiente para alcanzar al italiano.

Poco después fue turno para Carlos Gimeno, en la decimotercera posición. Optó por un salto de la máxima dificultad permitida en esta ronda (3.4), con salida en equilibrio y doble mortal y medio atrás posición encogida. Un salto que realizó a la perfección tal y como mostraba su sonrisa al salir del agua y tal y como los jueces también lo puntuaron, todos con 8 y 8.5 para sumar 85.00 y colocarse en la primera posición a falta de la ronda final.

Segundo Round

El francés Gary Hunt, una de los veteranos de este deporte, puso algo de picante a la final con un último salto digno de su leyenda que le valió una puntuación de 132.30. Dejó el listó alto para un Popovici que subía tras él a la plataforma. Se quedó algo corto el rumano que además tocó ligeramente la plataforma con los pies, perdiendo toda opción de podio (68.20). El que no falló fue Preda que presentó credenciales recibiendo varios 10 en un salto de dificultad 5.2 dejando más que complicado el oro para Gimeno y Barnaba. El italiano fue el siguiente y aunque su salto fue bueno, no alcanzó la excelencia de su rival (117.60).

Era el turno de Gimeno, necesitaba de su mejor salto para aspirar al mejor escalón posible pero como ya sucediera hace un año en el Mundial de Singapur, su último salto fue el peor de su serie y lo dejó incluso fuera del podio por apenas cuatro puntos. Con un salto de dificultad 4.9 el canario sumó 110.25 con 7.5 como la mejor puntuación de los jueces que seguían la competición desde unos barcos cercanos a los saltadores.

Se le escapó así el metal europeo a Gimeno después de una muy buena competición.

Rumanía se lleva el oro femenino

En la competición femenina, el oro fue para Nelli Chukanivska con una nota final de 324.70. La saltadora ucraniana sumó 74.40 en su primer salto y 98.00 en el segundo que sumar al 61.10 y al 91.20 que consiguió en sus dos rondas en la primera jornada, donde también finalizó en la primera posición con más de 10 puntos de margen respecto a la segunda.

Nelli Chukanivska, en uno de sus saltos / MOHAMMED BADRA / EFE

La plata fue para la italiana Elisa Cosetti, que se quedó muy lejos del registro de la campeona, con una puntuación total de 297.20. El bronce fue para la alemana Maike Elena Halbisch, que sumó 292.15.