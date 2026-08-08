Carlos Gimeno, del llanto plateado a soñar con la gloria europea en París

La Federación Internacional de Natación tomó en 2013 la decisión de incluir los saltos de gran altura en los Mundiales de Natación, con victorias del colombiano Orlando Duque (27 metros) y la estadounidense Cesilie Carlton (20).

Carlos Gimeno debutó dos años después en Kazán'15 con una decimotercera posición y volvió ocho años después para ser sexto en Fukuoka y séptimo en 2024 en Doha. La Federación Europea recuperó la disciplina en Roma en 2022, con triunfo del rumano Constantin Popovici y séptimo puesto del insular. En Belgrado no hubo saltos de gran altura y han vuelto en París.

El año pasado, Carlos Gimeno sufrió la crueldad de la gran competición en los Mundiales de Singapur. El español, tercero en 2023 y en 2025 en las Series Mundiales de Red Bull, se presentó con las máximas aspiraciones y llegó a tener la medalla de oro en sus manos.

Carlos Gimeno, con la plata lograda en el Mundial de Singapur / WORLD AQUATICS

El canario lideraba la prueba con 310,50 puntos tras los cinco primeros saltos, con una ventaja más o menos clara sobre el estadounidense James Lichtenstein (285,80), el mexicano Jonathan Paredes (280,50) y los rumanos Constantin Popovici (267,70) y Catalin-Petru Preda (255,80).

Su último salto empezaba con un equilibrio. Había logrado 140,45 puntos en el cuarto y 120,40 en el quinto. Con cualquiera de ellos habría ganado, pero vaciló al hacer el equilibrio en la plataforma y no aterrizó bien. 114,80 puntos para un total de 425,30, 3,60 menos que el campeón Lichtenstein.

Era su primer podio en un gran campeonato con 35 años, pero esa plata fue amarga en los primeros momentos "Estoy muy triste. Será duro reponerse de esto, pero volveré", dijo Carlos Gimeno. No pudo contener las lágrimas. Había hecho historia, pero se le había escapado el oro. No tardó en empezar a valorar su enorme logro y en plantearse los Europeos de París como el siguiente reto.

Carlos Gimeno, un maestro de los 'clavados' / EFE

El grancanario era sexto tras el primer salto con 61,10 puntos, muy cerca de los 66,30 que daba el liderato provisional al italiano Andrea Barnaba y a los rumanos Popovici y Preda. En la segunda ronda logró el mejor salto del viernes y esos 122,70 puntos lo situaron segundo con 183,60, muy cerca de Barnaba (185,10) y por delante de Popovici (179,00) y de Preda (177,60).

Este sábado a las 16.00 horas tendrán lugar las dos últimas rondas de la final masculina, con Carlos Gimeno optando a todo. Lo más importante es que sigue al máximo nivel tras el desencanto y la posterior alegría del año pasado en Singapur. ¿Logrará al menos igualar la plata lograda en tierras asiáticas?