Carlos Gimeno, a hacer historia en la final del Red Bull Cliff Diving 2025

El clavadista español Carlos Gimeno afronta este fin de semana la gran cita de su carrera deportiva. El canario, uno de los nombres propios de la temporada, llega a la final de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving 2025 con la opción de convertirse en el primer español en subir al podio en la clasificación general. Boston será el escenario del desenlace de un campeonato vibrante, con saltos de vértigo y una igualdad máxima entre los mejores especialistas del planeta.

Los días 19 y 20 de septiembre, el tejado del Institute of Contemporary Art de Boston se transformará en un escenario único: un acantilado urbano desde el que los clavadistas se lanzarán al puerto de la ciudad desde alturas de 27 metros en categoría masculina y 21 en la femenina. El evento pondrá en juego el prestigioso Trofeo Rey Kahekili, símbolo de excelencia en esta disciplina.

Con la ciudad estadounidense como telón de fondo, los focos se centrarán tanto en la lucha por el título como en las historias personales de superación que definen cada temporada del circuito.

Carlos Gimeno, ante su gran oportunidad

El español ocupa actualmente la cuarta posición en la clasificación general, a tan solo un punto del mexicano Jonathan Paredes. Su trayectoria este año refleja regularidad y ambición: quinto puesto en Filipinas, triunfo espectacular en Polignano a Mare (Italia) y sexto lugar en Mostar (Bosnia y Herzegovina).

El podio está al alcance de su mano, y lograrlo supondría una gesta inédita para un clavadista español. Además, terminar entre los cuatro primeros garantiza la clasificación automática para la temporada 2026, un objetivo clave en la carrera de Gimeno.

Aunque Gimeno acapara la atención española, la pelea por el título mundial masculino se presenta apasionante. El francés Gary Hunt, leyenda viva del cliff diving, aspira a conquistar su undécimo entorchado. Lo haría, además, en condición de wildcard, un hito nunca antes visto en la disciplina. Frente a él, el rumano Constantin Popovici, campeón en 2023, quiere recuperar la corona y demostrar que sigue siendo uno de los clavadistas más consistentes del circuito. Apenas siete puntos separan a ambos en la clasificación, lo que garantiza emoción hasta el último salto.

Rhiannan Iffland, la reina indiscutible

En la categoría femenina, la australiana Rhiannan Iffland ya aseguró matemáticamente en Mostar su noveno título consecutivo, un récord histórico que la consolida como la mejor clavadista de todos los tiempos. Su ambición, sin embargo, sigue intacta: en Boston buscará cerrar la temporada con un nuevo triunfo.

La atención también se centra en la pelea por el podio femenino. La estadounidense Kaylea Arnett sueña con convertirse en la primera de su país en acabar segunda en la clasificación final. Muy cerca están la canadiense Simone Leathead y la ucraniana Nelli Chukanivska, lo que anticipa un desenlace cargado de tensión y dramatismo.

Boston coronará a los campeones y pondrá punto y final a una temporada inolvidable, marcada por la espectacularidad de los escenarios y el nivel creciente de los competidores. Para Carlos Gimeno, el reto es mayúsculo: demostrar que España también puede estar entre las grandes potencias del cliff diving mundial.

Un podio en el puerto de Boston no solo significaría un logro personal, sino también un impulso para la disciplina en nuestro país. La cuenta atrás ha comenzado y cada salto será decisivo.