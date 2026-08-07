Carlos Gimeno apunta a las medallas tras un brillante debut en el Sena

El español Carlos Gimeno, subcampeón del mundo de la modalidad, cumplió con el guión previsto y finalizó la primera jornada de la prueba de Plataforma 20 metros de High Diving en la segunda posición. El canario con un brillante 122.50 en su segundo intento, el de mayor dificultad, se situó en la segunda plaza con un total de 183.60, solo por detrás del italiano Andrea Barnaba (185.10) y por delante del rumano Constantin Popovici (179.00).

La disciplina ya de por si vistosa, ganó más espectacularidad si cabe por su inigualable ubicación. Situada entre los distritos 15 y 16 de París, con unas espectaculares vistas de la Torre Eiffel frente a los saltadores y el Sena como piscina por unos días, se erigió la plataforma para la competición de saltos de gran altura. Una plataforma situada a 20 metros y no a los 27 metros habituales para adaptarse a las condiciones del antiguo puente del Port Debilly en el que está anclada y que obligó a los particiantes a adaptar sus saltos.

Gimeno compareció en lo alto de la plataforma en la decimotercera posición, penúltimo del total de participantes, con su salto de menor dificultad (2.6) que realizó limpio y sin problemas, recibiendo hasta dos 8 por parte de los jueces (además de un 8.5 que quedó invalidado al eliminar la mejor y la peor nota). En total, el canario sumó una puntuación total de 61.10 para colocarse en la quinta plaza, empatado a puntos con el italiano Davide Baraldi y el francés e ídolo local Gary Hunt.

Con ese primer salto de dificultad limitada, las diferencias eran mínimas, del 66.30 firmado por los tres primeros clasificados, hasta el 57.20 del neerlandés Sebas van Baarsen, séptimo, marcando un corte significativo con los siguientes. Una situación que dejaba todo abierto para la segunda serie.

Sube la dificultad

En la nueva ronda, ya con la dificultad libre, los favoritos fueron realizando sus saltos sin cometer errores. Gimeno, con uno de los saltos de mayor dificultad del total de los participantes (5.0) y una de sus especialidades, con salida en equilibrio. Como en su primer intento, clavó el salto y conquistó a los jueces, que le puntuaron con 8 y 8.5 para un total de 122.50. Una nota que, unida al primer salto deja al español con un total de183.60, bien situado en la segunda posición, solo por detrás del italiano Andrea Barnaba, que acumula un total de 185.10.

Clasificación tras las dos primeras rondas Andrea Barnaba — Italia — 185.10 Carlos Javier Gimeno Martínez — España — 183.60 Constantin Popovici — Rumanía — 179.00 Cătălin Petru Preda — Rumanía — 177.60 Gary Hunt — Francia — 173.70 Davide Baraldi — Italia — 166.10 Pierrick Schafer — Suiza — 151.10 Sebas van Baarsen — Países Bajos — 127.50 Manuel Tobias Halbisch — Alemania — 122.10 Jean-David Duval — Suiza — 114.45 Frederik Brink Dalgaard — Dinamarca — 86.90 Lander Roels — Bélgica — 85.15 Pavel Istomin — Atleta Neutral (NAB) — 82.45 Viktor Renato Dobra — Hungría — 74.40

"Me he sentido muy bien. En el primer salto faltó limpiar la entrada un poquito ya que este agua está caliente y es más complicado hacer una buena entrada, pero en el segundo estuvo bastante mejor, es mi salto haciendo el equilibrio, saqué ocho, ocho y medio, muy buena puntuación para un salto de 5.0 que fue el equilibrio con tres y medio atrás", valoró el saltador canario tras su actuación. "Estoy contento, voy segundo, a dos puntos del primero y mañana me toca otros dos saltos que los tengo muy bien controlados. Estoy con muchas ganas, con mucha motivación, tengo aquí a mi familia y mañana voy a darlo todo para ganar otra medalla por España", aseguró.

Las medallas se decidirán este sábado a partir de las 16.00 horas con las dos últimas rondas de esta prueba de Plataforma de 20 metros masculina. Unas horas antes, a partir de las 13.30 horas, tendrá lugar el desenlace de la competición femenina que encabeza la ucraniana Nelli Chukanivska (152.30) con cierto margen tras las dos rondas iniciales. Segunda marcha la italiana Elisa Cosetti (141.80) y tercera la suiza Morgane Herculand (138.60).