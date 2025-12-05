Carles Coll suma al oro mundial el título de campeón de Europa de los 200 braza

El nadador español Carles Coll sumó al oro mundial que conquistó el pasado año en Budapest el título de campeón continental, tras imponerse este viernes en la final de los 200 braza de los Europeos de piscina corta que se disputan en la ciudad polaca de Lublin.

Un triunfo que Coll adornó con una nuevo récord de España, tras firmar un tiempo de 2:00.86 minutos, 69 centésimas menos que la anterior plusmarca nacional que él mismo estableció el pasado año en la final de los Mundiales de Budapest.

Sensacional actuación que permitió al nadador español, de 24 años, aventajar en 41 centésimas al neerlandés Caspar Corbeau, plusmarquista universal de la distancia, que se colgó la medalla de plata con un crono de 2:01.27 minutos.

Completó el podio el austríaco Luka Mladenovic que logró el bronce con un registro de 2:02.48 minutos, 1.62 segundos más que Carles Coll.