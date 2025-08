Carles Coll: "Me he descentrado y no he sabido mantener la calma"

El nadador español Carles Coll, vigente campeón del mundo de piscina corta, no dudó en achacar la séptima posición en la que concluyó la final de los 200 braza de los Mundiales de Singapur a los dificultades que tuvo para poder "mantener la calma" durante toda la prueba.

"Salí decidido, creo que incluso al paso por el cien iba por debajo del récord del mundo, pero luego han pasado cosas que me han medio desconcentrado y no he sabido mantener la calma", señaló Coll en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

No obstante, el tarraconense, pese a no ocultar su "fastidio" por la séptima plaza final, se mostró satisfecho por su rendimiento en los Mundiales de Singapur en los que rebajó en más de un segundo en las semifinales el legendario récord de España de Melquiades Álvarez vigente desde 2009.

"Estoy satisfecho porque con el tiempo que hice en las semifinales creo que me hubiera metido en cualquier final de los Juegos o los Mundiales y eso es una buena señal para el futuro", indicó Coll

Un paso adelante que está convencido que le permitirá, si logra seguir mejorando, estar en la pelea por las medallas en la piscina larga, como ya lo está en la corta como atestigua el oro que logró en los 200 braza el pasado mes de diciembre en los Mundiales de Budapest.

"En corta ya había dado el paso para estar con los mejores, pero en larga aún me faltaba por darlo y ahora en larga creo que estoy en una posición en la que a que mejore un poco más puedo estar en la lucha real por las medallas", aseguró el nadador español.

Un Carles Coll que aguarda ya con impaciencia las próximas citas del calendario internacional, convencido como está, que el futuro puede traer "cosas buenas".

"Me voy de aquí un poco fastidiado por lo que ha ocurrido en la final, porque obviamente lo quería hacer mejor, pero también me voy con mucha hambre para lo que viene, porque creo que en los próximos años pueden salir cosas buenas", concluyó Coll.