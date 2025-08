Carla Morera de la Vall, promesa del surf con 14 años: "Mi objetivo es clasificarme a los siguientes Juegos Olímpicos"

Con los pies firmes sobre la tabla y la mirada puesta en el horizonte, Carla Morera de la Vall (Lanzarote, 2011) navega las olas de su vida con la misma valentía con la que desafía el mar. A sus 14 años, esta joven surfista se ha consolidado como una de las más brillantes promesas del mundo del surf tras ser campeona del WSL Junior a su temprana edad... siempre con una sonrisa por bandera. Y es que mientras otras personas intentan caminar en tierra firme, Carla ya se desliza con soltura sobre las olas como si el mar fuera su segundo hogar. Seguramente así lo sea.

SPORT tiene la oportunidad de sumergirse en una refrescante charla con Carla Morera de la Vall para descubrir qué hay detrás de esa serenidad que transmite en cada ola y cómo es capaz de mantenerse firme mientras mantiene el equilibrio entre su entrenamiento, la competición, sus amistades... y sus ambiciosos objetivos a largo plazo.

¿Cómo descubriste el surf?

Pues yo descubrí el surf por mis padres. Surfeaban de hobby y cuando tenía unos 4 o 5 años me pusieron encima de una tabla de surf... y me encantó. Siempre hacíamos viajes en verano a Filipinas, a sitios lejos, me fue gustando cada vez más...

¿Recuerdas la primera vez que te subiste a una tabla?

No recuerdo exactamente la primera vez, pero recuerdo cuando era pequeña ir con mis padres a surfear, ponerme de pie, mis primeras veces que surfeaba yo sola, sin que me empujasen... y me voy acordando desde pequeña hasta que ya fui creciendo.

¿Hubo un momento en el que dijiste: “me quiero dedicar a esto, quiero pasar parte de mi vida encima de una tabla”?

No hay un momento exacto, pero fui dándome cuenta. Me iba gustando cada vez más, pero no hubo un momento exacto en el que dije “quiero ser como él o como ella”. Pero como que siempre lo supe.

Un día normal en tu vida es...

Pues me levanto, igual hago un poco de bici, luego entreno un poco, voy a surfear... y luego hago colegio como cualquier niño normal. Cuando vuelvo voy a surfear y depende del día entreno en el gimnasio o hago pilates, o incluso hago skate a veces. Ese es mi día a día. Los fines de semana es un poco diferente: surfeo más y obviamente también estoy con mis amigos.

Carla Morera de la Vall ejecuta una maniobra radical durante la final del WSL Junior en Capbreton. / Carla Morera de la Vall

¿Cómo combinas el hecho de estar estudiando, tener que entrenar y también mantener tu vida social con amigos?

En cuanto a los estudios, mi colegio es internacional en inglés y es muy abierto. Me da muchas posibilidades; si estoy viajando puedo preguntarle a las profesoras lo que yo quiera. Y mis amigos, los que no surfean, no suelo decirles nada de lo que hago. Son mis amigos y ya está. Y luego los que surfean es muy bonito porque comparto competiciones con ellos. Pero sí, yo creo que de momento los estudios y los amigos lo llevo bien. Muy bien.

Tus compañeros de clase, aunque tú no les digas nada, saben que practicas el deporte...

Sí, sí, lo saben. Pero mis amigos-amigos no me lo recuerdan cada día.

¿Alguna vez has tenido que sacrificar algo por surfear? Algo que dijeras: “tenía ganas de hacer esto otro, pero no puedo”.

Pues igual ir al gimnasio cuando ellos van a otro lado, al parque, al centro comercial... pero luego siento que merece la pena, porque no todos pueden ir a los sitios que yo voy o viajar por todo el mundo. Entonces como que a veces fastidia un poco no ser como mis amigas, pero luego merece la pena.

¿A la semana, cuántas horas acabas practicando surf?

Pues al día hago unas cuatro horas de surf y gimnasio igual una hora. Entonces, cinco por siete… unas 35, 40 horas.

Carla Morera de la Vall con el trofeo de ganadora del WSL Junior Pro Capbreton 2025. / Carla Morera de la Vall

¿Hay alguna parte del entrenamiento que te cueste más?

Igual el gimnasio. No me cuesta tanto, pero a veces da un poco de pereza porque yo voy al gimnasio para lo que voy: para surfear. Lo que menos me cuesta, obviamente, es surfear, aunque en algunas condiciones también es muy difícil entrenar en el surf, porque estás con la naturaleza, con las olas...

¿Y algo que te guste especialmente aparte de surfear?

Viajar. Me encanta viajar.

¿Te gusta surfear en algunas condiciones específicas?

Yo creo que surfeo bien en olas grandes. Hay gente que surfea mejor en olas pequeñas; yo surfeo en olas más grandes mejor, en olas con tubo o con sección de aéreo.

¿Cómo se siente competir en pruebas importantes a tu edad?

Es muy divertido. Me gusta mucho competir, es otra de mis cosas favoritas. Igual es un poco más difícil si compito con mayores, porque tengo que hacer cosas que hacen las mayores, pero es muy divertido y merece la pena todo lo que hago.

Compites contra gente mayor que tú. ¿Qué sientes?

Cuando era más pequeña sentía como un poco de respeto. Pero ahora es como que ya me he puesto al nivel de las mayores y me da igual con quién compita. Yo siempre hago lo mismo.

Llevas desde pequeña en el mar, ¿nunca has tenido miedo?

Algún susto sí me he dado, con olas grandes igual. Pero no me ha dado un susto muy muy grande. Creo que lo manejo bien, no me dan miedo las olas grandes. Hay gente a la que sí le da un poco de miedo. Para la gente que no quiere empezar por olas grandes, les digo que no pasa nada, que no es para tanto, que piensan que es mucho más de lo que es y no, está bien.

Carla Morera de la Vall es alzada por sus compañeras tras proclamarse campeona en Capbreton. / Carla Morera de la Vall

¿Tienes algún referente dentro del surf?

Mi surfista favorita del circuito mundial es Caitlin Simmers. Y luego aquí en España hay montones de surfistas increíbles... Melania, que era muy buena con mi edad y sigue siendo muy buena. Annette y Janire son muy buenas, están ahora en el circuito para clasificarse al circuito mundial. Tengo muchos referentes, pero mi favorita es Caitlin Simmers.

¿Y fuera del surf? ¿Algún otro deportista que te inspire?

A mi madre y a mí nos gusta mucho Rafa Nadal. Nos parece muy buena persona y un buen referente. Pero no sé… me gusta más ver surf que tenis u otros deportes.

Si tuvieras que destacar algo que es difícil de ser surfista a tu edad...

Hacer esfuerzos o cosas que otras niñas, más mayores o que no surfean, no tienen que hacer. Pero como he dicho, luego merece la pena.

¿Tienes algún objetivo en mente a corto o largo plazo? ¿Cómo te ves en el futuro?

Mis objetivos a largo plazo son clasificarme a los siguientes Juegos Olímpicos. Y también quiero —aunque creo que esto es el sueño de todos— ganar un título mundial. Y seguir disfrutando del surf.

¿Te gustaría que el surf tuviese más reconocimiento en España?

Sí, cien por cien. El surf es un deporte que debería ser más conocido, porque para mí es uno de los deportes más bonitos y más divertidos.

Y fuera de la tabla, ¿qué te gusta hacer para desconectar?

Estar con mis amigos me ayuda a desconectar. También me gusta mucho tocar la guitarra y cantar, me gusta mucho la música. Yo diría que surfear también me ayuda a desconectar, pero no entrenar. Incluso pegarme un baño con mis amigos.

¿Hay algún lugar donde te gustaría ir solo para surfear?

El lugar que más quiero ir ahora mismo es Hawái. Es un sitio con olas muy fuertes y muy difíciles, pero todos los surfistas profesionales van. Entonces quiero ir a probar a ver qué tal. Ni que sea al menos una vez.

Carla Morera de la Vall, surfista / Carla Morera de la Vall

En redes sociales te sigue bastante gente. ¿Crees que puedes convertirte en inspiración para otros?

No lo sé. A mí me encantaría ser inspiración para mucha gente, sobre todo para niñas de mi edad, incluso más pequeñas o más mayores, que no sepan qué deporte hacer. Me gustaría inspirar a más niñas, sobre todo aquí en España, que empiecen a surfear, o a patinar, o hacer snowboard. Pero sobre todo a surfear.

¿Y qué le dirías a un niño o niña que quiere empezar a surfear... pero le da un poco de respeto?

Que lo pruebe sí o sí. Le va a encantar. Es un deporte increíble, le va a encantar. Y que lo pruebe, porque para pasar el tiempo es de mis cosas favoritas. Así que le animaría a que lo haga, porque es muy divertido.