¿A qué hora es el cara a cara de La Velada del Año VI de Ibai Llanos y dónde ver en directo en España?

La Velada del Año VI ya tiene fecha para uno de sus momentos más esperados antes de que suenen las campanas en Sevilla. El tradicional cara a cara, la cita en la que los diez combates confirmados se enfrentan verbalmente antes de subir al ring, se celebrará este jueves 16 de julio en el teatro Coliseum de Barcelona, nueve días antes del evento central del 25 de julio en el Estadio de La Cartuja.

El formato repite la fórmula de ediciones anteriores. Ibai Llanos reunirá sobre un mismo escenario a los 22 participantes para que debatan, se piquen y midan sensaciones de cara al duelo que les espera. Un total de 1.000 personas estarán presentes en el teatro, mientras que cientos de miles seguirán la retransmisión desde casa a través de las plataformas del streamer.

La organización ha adelantado que el espectáculo puede prolongarse hasta cinco horas, una cifra nada extraña si se tiene en cuenta que en la edición de 2025 el cara a cara superó las cuatro horas y cuarto de duración con menos combates sobre la mesa. Con diez enfrentamientos confirmados para esta sexta edición, la más numerosa en la historia del evento, todo apunta a que la jornada podría alargarse hasta pasada la medianoche en España.

Uno de los datos que más tranquilidad genera de cara al cara a cara es que no se ha producido ninguna lesión ni arrepentimiento entre los 22 boxeadores confirmados, algo que no siempre ha ocurrido en ediciones anteriores y que garantiza que los diez combates lleguen intactos a esta cita previa.

El careo servirá también como termómetro de las rivalidades que se han ido gestando desde marzo, cuando se confirmó la cartelera completa. Los cruces entre Gero Arias y Viruzz, IlloJuan y TheGrefg como combate estelar, o el duelo entre invictos de Plex y Fernanfloo, estarán entre los más seguidos por el público durante las preguntas de la comunidad y las predicciones que se lanzarán sobre el escenario.

A qué hora es el cara a cara de la Velada del Año de Ibai Llanos

Después de esta cita, solo quedará un encuentro más antes del ring: el pesaje oficial, previsto para el día antes del combate en Sevilla.

Para quienes quieran seguir el cara a cara en directo en España, el evento empezará a las 19:00 horas (CEST).

Con la cartelera confirmada, sin bajas ni sustos de última hora, y un cara a cara que promete tensión desde el primer minuto, La Velada del Año VI empieza a acelerar su cuenta atrás rumbo al 25 de julio en La Cartuja.