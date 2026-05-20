Caos en la OK Liga: suspendido el ‘play-off’ de ascenso

La polémica sacude el hockey patines español a pocos días del inicio de las eliminatorias de ascenso a la OK Liga. La Real Federación Española de Patinaje anunció este pasado martes la suspensión cautelar del ‘play-off’ después de la reclamación presentada por el CH Lloret Vila Esportiva por una supuesta alineación indebida del CH Mataró.

El conjunto gerundense denunció posibles irregularidades en la ficha federativa de un jugador utilizado por el Mataró en el partido correspondiente a la última jornada de la primera fase, un encuentro que terminó con victoria del equipo barcelonés por 4-7.

La reclamación podría tener consecuencias importantes en la clasificación final. Si el Comité Nacional de Competición da la razón al Lloret y le concede los tres puntos del partido, el conjunto de La Selva obtendría el ascenso directo a la máxima categoría.

Eso dejaría sin efecto el ascenso celebrado días atrás por el Martinelia Manlleu, que había logrado subir a la OK Liga tras vencer por 3-5 al Real Club Jolaseta en la última jornada.

La decisión también afectaría al cuadro del ‘play-off’ de ascenso, ya que podría modificar el rival del Digittecnic Club Patí Vilafranca Capital del Vi en la eliminatoria prevista.

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Ahora será el Comité Nacional de Competición quien deba estudiar el expediente abierto y resolver una situación que mantiene en el aire tanto el ascenso directo como el desarrollo de la promoción a la OK Liga.