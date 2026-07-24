¿Qué cantantes actúan en La Velada del Año VI de Ibai Llanos?

La Velada del Año VI no se queda solo en los diez combates confirmados. Hace unos meses, Ibai Llanos reveló parte de su cartel musical, uno de los grandes atractivos añadidos del evento desde sus primeras ediciones y que este año vuelve a apostar por nombres de peso internacional.

Los primeros artistas principales confirmados fueron Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA, una selección que combina géneros muy distintos y que busca conectar con públicos de diferentes generaciones y países. El reguetón, el pop, el rock latino y la música urbana tendrán representación sobre el escenario de La Cartuja durante toda la jornada del 25 de julio.

Ibai también adelantó en su momento que habrá cinco actuaciones sorpresa adicionales, cuya identidad se irá desvelando a lo largo de la noche, ya sea durante las entradas de los boxeadores al ring o en momentos no anunciados previamente del espectáculo.

El cartel musical se ha convertido en un elemento tan comentado como los propios combates de boxeo. En ediciones anteriores, las actuaciones en directo han servido para marcar los tiempos muertos entre pelea y pelea, manteniendo el ritmo de una retransmisión que puede prolongarse durante varias horas seguidas y que, en esta ocasión, podría extenderse hasta la madrugada.

Con diez combates confirmados, la mayor cifra en la historia de La Velada del Año, y un cartel musical que combina nombres consolidados con sorpresas por confirmar, la sexta edición del evento organizado por Ibai Llanos vuelve a apostar por un formato que mezcla deporte y entretenimiento a partes iguales.

La cita, como cada año, será totalmente gratuita a través de los canales oficiales del streamer en Twitch, YouTube y TikTok.