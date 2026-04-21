A Caniza y el Circuit de Barcelona - Catalunya acogerán el circuito nacional de Street 2026 de las Iberdrola Skate Series

El skateboarding español ya tiene calendario para su temporada 2026 en la modalidad de Street, con dos citas que volverán a situar este deporte en el centro del panorama deportivo nacional. A Caniza (Pontevedra) y el Circuit de Barcelona - Catalunya serán las sedes de la tercera edición de las Iberdrola Skate Series, el circuito oficial que reúne a los mejores riders del país.

La temporada arrancará del 29 al 31 de mayo en A Caniza, consolidada como una de las sedes clave del skate nacional, y concluirá del 17 al 19 de julio en el Circuit de Barcelona - Catalunya, donde se disputará la gran final que coronará a los campeones de España de Street 2026.

Las Iberdrola Skate Series alcanzan así su tercera temporada reafirmando su crecimiento tanto a nivel deportivo como de seguimiento, con un circuito que ha servido en los últimos años como plataforma para el desarrollo del skateboarding en España y como escaparate del talento nacional en el contexto internacional.

En la edición de 2025, los títulos fueron para el madrileño Gabriel Ferrero en categoría masculina y la andaluza Natalia Muñoz en categoría femenina, dos nombres que marcaron el nivel competitivo del circuito y que reflejan la evolución del skate nacional en los últimos años.

El circuito 2026 contará con 10.000 euros en premios por prueba, repartidos de forma equitativa entre categoría masculina y femenina, además de premios en material para las categorías junior gracias al apoyo de Jart Skateboards. Ambas citas serán de acceso gratuito durante todo el fin de semana, reforzando el carácter abierto y urbano del skateboarding.

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Con un formato concentrado en dos paradas, el Street 2026 promete máxima intensidad desde la primera ronda hasta la final, en un verano en el que el skate volverá a tomar protagonismo en dos escenarios de referencia dentro del calendario deportivo nacional.