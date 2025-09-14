Canelo vs Crawford: a qué hora es y dónde ver por TV y en directo desde España

El boxeo mundial se paraliza hoy con el combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, una pelea histórica que se disputará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, un recinto con capacidad para 65.000 espectadores que por primera vez será sede de una velada de boxeo. El mexicano expone su título mundial del peso supermediano frente a un rival invicto como el estadounidense, en un duelo que muchos catalogan ya como el evento del año.

La transmisión en España corre a cargo de Netflix, plataforma que ofrecerá toda la cartelera en directo y sin coste adicional para sus suscriptores.

En cuanto al contexto deportivo, Canelo Álvarez llega como favorito con un récord de 62 victorias (39 por KO), 2 empates y solo 2 derrotas, después de imponerse en mayo al cubano William Scull por decisión unánime.

Enfrente estará Terence Crawford, considerado uno de los mejores libra por libra de la última década, que presume de un invicto de 41 triunfos (31 por KO) y que el año pasado derrotó al uzbeko Israil Madrimov en la categoría superwelter.

Más allá de los títulos, el combate enfrenta a dos generaciones de campeones con estilos distintos: la potencia y experiencia del tapatío frente a la inteligencia táctica y el alcance del estadounidense.

El ganador no solo se proclamará campeón indiscutido del peso supermediano, sino que también se consolidará como una auténtica leyenda del boxeo.

Dónde ver el Canelo vs Crawford por TV y online

En definitiva, los seguidores españoles tienen una cita imprescindible: Canelo vs Crawford se verá en directo por Netflix la madrugada del 14 de septiembre a partir de las 06:00 horas en España.

Una pelea que promete quedar grabada en la historia del deporte.