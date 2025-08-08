Cancelada la Copa del Mundo de Triatlón de València, el T100 y Trimparables

Por primera vez en muchos años, este mes de septiembre, València no contará con una prueba de triatlón del máximo nivel internacional. El 21 de septiembre estaba programada la Copa del Mundo de Triatlón de València que para sorpresa de todos, ha quedado cancelada. Así lo ha anunciado la Federación Española de Triatlón a través de un comunicado en el que anuncia: "La World Triathlon y la Professional Triathletes Organisation (PTO) lamentan anunciar la cancelación de la Copa del Mundo de Triatlón de Valencia, originalmente programada para el 21 de septiembre de 2025. El evento T100, previsto para el mismo fin de semana, será reubicado en otra localización".

Problemas de organización

La organización no da detalles de los motivos que han llevado a tomar esta drástica decisión y apela a que la cancelación del evento "se ha debido a una serie de circunstancias que han generado diversas incertidumbres impidiendo garantizar el desarrollo adecuado de la competición según los altos estándares que ha tenido esta competición en los últimos años". La Federación Internacional destaca que a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimas semanas _"no ha sido posible confirmar con la antelación necesaria todos los elementos esenciales para su correcta ejecución. Y es interés de toda la instituciones volver en el futuro a organizar la copa del mundo atendiendo a la máxima exigencia y nivel que hasta ahora ha tenido València"

Los responsables de la organización lamentan lo sucedido: "World Triathlon y la PTO reconocen la decepción que esta cancelación puede causar entre los y las triatletas, aficionados y la comunidad local. Se exploraron todas las posibles alternativas, pero lamentablemente no fue posible asegurar una sede viable dentro de Valencia en la fecha programada".

València era una parada fija de la Copa del Mundo / Eduardo Ripoll

Tampoco habrá Circuito T100

Además de la Copa del Mundo, València iba a acoger por primera vez el novedoso Circuito mundial T100: "Aunque la Copa del Mundo de Triatlón no se celebrará, las pruebas profesionales del circuito T100 serán trasladadas a otro lugar, "anuncia el comunicado en el que también se afirma que "próximamente se anunciarán más detalles sobre la nueva sede del evento T100. World Triathlon y la PTO están trabajando en coordinación con la Federación Española de Triatlón para gestionar esta contingencia y proporcionarán actualizaciones tan pronto como estén disponibles".

Cancelado Trimparables

Además de la Copa del Mundo y del Circuito T100, estaba previsto también celebrar un triatlón popular en las modalidades de sprint y supersprint incluido en el Circuito #Trimparables, que lógicamente también ha sido cancelado. Los inscritos han recibido ya un email informando de la cancelación y del reembolso de sus inscripciones. El circuito Trimparables también busca nueva ubiación: "tras la competición de Torremolinos se intentará buscar una nueva ubicación antes de la prueba final de Ibiza", afirma el comunicado.