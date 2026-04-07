Los Campeonatos de España de Snowboard y Freeski cierran con una participación récord

El calendario nacional de deportes de invierno ha concluido su cita clave con la celebración de los Campeonatos de España de Snowboard y Freeski. La competición, que reunió a unos 300 participantes, se consolida como la edición más concurrida hasta la fecha, reflejando el auge del freestyle y el aumento del nivel competitivo en todas las categorías.

Resultados en Freeski: Magnin y Pacheco se imponen

La final de Freeski Slopestyle destacó por la presencia de los principales referentes del equipo nacional, quienes cumplieron con los pronósticos en la clasificación final:

Categoría Masculina: Thibault Magnin obtuvo el título de campeón de España con una puntuación de 87,66 . El podio lo completaron Javi Lliso , con la medalla de plata (82 puntos), y Max Frías , que se hizo con el bronce.

obtuvo el título de campeón de España con una puntuación de . El podio lo completaron , con la medalla de plata (82 puntos), y , que se hizo con el bronce. Categoría Femenina: La madrileña Lucía Pacheco se alzó con la victoria con 55 puntos, por delante de Irene Conde (42,33) y Paula Fernández (40).

Snowboard: Dominio de Nora Cornell y ajustada victoria de Unai López

En la modalidad de Snowboard Slopestyle, la olímpica Nora Cornell reafirmó su posición como referente nacional. Cornell logró una puntuación de 94,33, consiguiendo además el doblete al vencer también en la especialidad de Rail Event.

La competición masculina de snowboard fue la más igualada de las jornadas, decidiéndose las posiciones de podio por márgenes mínimos:

Unai López: 85,66 puntos. Martín López: 85,00 puntos. Aritz López: 83,33 puntos.

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Nora Cornell reafirmó su posición como referente nacional / RFEDI

Balance de la temporada

El evento cierra una temporada histórica para la RFEDI en cuanto a cifras de inscripción y desarrollo organizativo. La estabilidad meteorológica y el estado del Snowpark permitieron que los deportistas rindieran a su máximo nivel, evidenciando el salto cualitativo de las estructuras nacionales de freestyle tanto en las categorías absolutas como en las de base.