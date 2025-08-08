Campeonato Europa Atletismo Sub 20: horarios y dónde ver por TV en España

La ciudad finlandesa de Tampere está acogiendo hasta el domingo el Campeonato de Europa Sub-20, una cita clave para descubrir a las próximas estrellas del continente.

España acude con la delegación más numerosa de su historia, un total de 83 atletas preseleccionados (47 hombres y 36 mujeres), con varios nombres que ya lideran los ránkings continentales de la temporada.

Figuras como Marta Mitjans (800 m), Ona Bonet (altura), Rafael Mahiques (jabalina), Asier Añorga y Fabio Marco (pértiga) o Jorge Hernández (100 m) llegan a Finlandia como referentes de una generación que aspira a todo.

¿Dónde ver el Europeo de Atletismo Sub20 por TV?

La cobertura completa estará disponible en directo y gratuita vía streaming en la web de European Athletics, a través del servicio Eurovision Sport, previa creación de cuenta gratis.

En España, la cita continental puede seguirse en directo por Teledepoere y online a través de RTVE Play.

El equipo español para Tampere 2025:

Hombres 100 m: Ander Garaiar, Ignacio Hernández y Jorge Hernández.

200 m: Daniel Casado, Rodrigo Fito y Oriol Sánchez.

400 m: Biel Cirujeda, Helio Marco y Sergi Pons.

800 m: Ryan Barcala, Sergio Callado y Aarón Ceballos.

1500 m: Andrés González Mario Palencia y Guillermo Sánchez.

3000 m: Ander Aramendi, Alejandro Ibáñez y Abel Rodríguez.

5000 m: Óscar Gaitán y Martín Iriondo.

110 m vallas: Iván García, Aritz Goñi y Sami Laouida.

400 m vallas: Álex Ibáñez, Nicolás Martínez e Iker Moreno.

3000 m Obstáculos: Bakr El Asri, Andrés Lara y Martí Torregosa.

Longitud: Aritz Goñi, Álex López y Alberto Martínez de Moratín.

Triple: Pau Caparrós.

Pértiga: Asier Añorga, Fabio Marco y Adrià Ripollès.

Disco: Miguel Capdepont.

Jabalina: Alejandro Esteban, Hailu Estrampes y Rafael Mahiques.

Decatlón: Salvador García.

10000 m marcha: Miguel Espinosa, Daniel Monfort y Joan Querol.

4 x 100 m: Daniel Casado, Ander Garaiar, Rodrigo Fito, Jorge Hernández, Ignacio Hernández, Max Peula y Oriol Sánchez.

4 x 400 m: Biel Cirujeda, Óscar Crespo, Aarón Gastón, Helio Marco, Sergi Pons y Marco Sainz.

Mujeres 100 m: Carla Arwen Martínez y Laura Martínez.

400 m: Ana Alba Ruiz.

800 m: Corali Jou, Julia Maroto y Marta Mitjans.

1500 m: Claudia Gutiérrez y Mara Rolli.

5000 m: Marwa El Khouya y Carla Ferrara.

100 m vallas: Iratxe Tejero.

400 m vallas: Alaine Aguerralde y Martina Zunino.

3000 m obstáculos: Inés Herault y Nadia Soto.

Altura: Ona Bonet.

Longitud: Laura Martínez.

Triple: María Barrios, Naida Calonge y Elda Romeva.

Peso: Tilena Martínez y Andrea Nijimi Tankeu.

Disco: Andrea Njimi Tankeu.

Martillo: Aixa Corbacho y Andrea Sales.

Jabalina: Lara Iglesias e Ingrid Valcarcel.

10000 m marcha: Aldara Meilán, Sofía Santacreu y Claudia Ventura.

4 x 100 m: Marina Delgado, Carla Arwen Martínez, Laura Martínez, Ariadna Montalbán y Estrella Santoyo.

4 x 400 m: Candela Angulo, Ana Gálvez, Inés González, Rocío Navarro, y Ana Alba Ruiz.

La delegación española en Tampere / RFEA

Calendario y horarios de los españoles (hora peninsular)

A continuación, un desglose adaptado desde los horarios oficiales (horario CET) según la programación del campeonato:

Viernes 8 de agosto

Mañana (08:15 – 12:55 CET): rondas clasificatorias en pértiga, velocidad (200 m, 400 m), decatlón, jabalina, martillo y lanzamientos.

rondas clasificatorias en pértiga, velocidad (200 m, 400 m), decatlón, jabalina, martillo y lanzamientos. Tarde (14:50 – 19:55 CET): finales clave: martillo femenino, semifinals de 400 m, triple salto, jabalina masculino, 5000 m masculino, finales de 100 m, 200 m y 1500 m decathlon, entre otras.

Atención a los velocistas españoles: Jorge Hernández, Ander Garaiar y Oriol Sánchez podrían estar en acción en semifinales y finales de sus pruebas.

Sábado 9 de agosto

Mañana (08:30 – 13:05 CET): 10000 m marcha femeninos, clasificación en mangas, obstáculos, relevos y semis de 200 m.

10000 m marcha femeninos, clasificación en mangas, obstáculos, relevos y semis de 200 m. Tarde (16:05 – 19:25 CET): finales de 400 m vallas, 200 m, obstáculos, peso, relevos, 3000 m, 400 m y más.

Podría ser un día clave para marcha española y velocidad.

Domingo 10 de agosto

Mañana (09:00 – 12:05 CET): finales de salto de altura, 10000 m marcha masculina, heptatlón, vallas y pruebas combinadas.

finales de salto de altura, 10000 m marcha masculina, heptatlón, vallas y pruebas combinadas. Tarde (15:45 – 19:15 CET): jornadas decisivas: finales de triple salto, relays 4×100 y 4×400, jabalina, 1500 m, obstáculos, 800 m, vallas y relevos mixtos.

Este domingo será determinante: muchas pruebas donde España tiene medallistas potenciales en velocidad, obstáculos y lanzamientos.