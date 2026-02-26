Campeonato de España de atletismo de pista cubierta 2026: calendario, horarios y dónde ver en directo

El Campeonato de España Absoluto de atletismo en pista cubierta 2026 se disputa este año en la ciudad de València entre los días 27 de febrero y 1 de marzo.

La cita nacional, que se llevará a cabo en el Palau Velòdrom Lluís Puig, se reparte en cuatro sesiones: viernes por la tarde para abrir fuego, doble jornada el sábado (mañana y tarde) y domingo por la mañana con el desenlace de los títulos más esperados.

La capital valenciana vuelve a situarse en el mapa internacional en 2027 con la celebración del 39º Campeonato de Europa Indoor, del 4 al 7 de marzo. Será el regreso de un Europeo bajo techo a España 22 años después de Madrid 2005 y 29 años después del último celebrado en esta misma pista valenciana.

Horarios del Campeonato de España de Atletismo 2026

Viernes 27 de febrero:

Sesión vespertina: 15:00 60 m Heptalón Combinadas Hombres

15:15 60 m vallas Pentatlón Combinadas Mujeres

15:45 Salto de Longitud Heptatlón Combinadas Hombres

15:55 Salto de Altura Pentatlón Combinadas Mujeres

17:10 Lanzamiento de Peso Heptatlón Combinadas Hombres

17:15 3000 m Semifinal Hombres

17:20 Salto de Longitud Final Mujeres

17:45 3000 m Semifinal Mujeres

18:20 Lanzamiento de Peso Pentatlón Combinadas Mujeres

18:20 200 m Eliminatorias Mujeres

18:30 Salto de Altura Heptatlón Combinadas Hombres

18:55 200 m Eliminatorias Hombres

19:30 Salto de Longitud Pentatlón Combinadas Mujeres

19:30 400 m Semifinal Mujeres

20:10 400 m Semifinal Hombres

20:50 800 m Pentatlón Combinadas Mujeres

Sábado 28 de febrero:

Sesión matinal: 10:00 60 m vallas Heptatlón Combinadas Hombres

10:15 Salto de Altura Final Hombres

10:20 60 m Eliminatorias Mujeres

10:50 Salto con Pértiga Heptatlón Combinadas Hombres

10:55 60 m Eliminatorias Hombres

11:25 1500 m Semifinal Hombres

11:50 Salto de Longitud Final Hombres

12:00 1500 m Semifinal Mujeres

12:35 800 m Semifinal Hombres

13:05 800 m Semifinal Mujeres

13:35 1000 m Heptatlón Final Hombres Sesión vespertina: 17:30 60 m vallas Eliminatorias Hombres

17:50 Lanzamiento de Peso Final Mujeres

17:50 Salto con Pértiga Final Hombres

17:55 60 m vallas Eliminatorias Mujeres

18:20 200 m Semifinal Mujeres

18:25 Salto de Altura Final Mujeres

18:40 200 m Semifinal Hombres

19:00 60 m Semifinal Hombres

19:15 60 m Semifinal Mujeres

19:20 Triple Salto Final Hombres

19:28 3000 m Final Hombres

19:50 3000 m Final Mujeres

20:12 400 m Final (B-A) Hombres

20:32 400 m Final (B-A) Mujeres

20:46 60 m Final Hombres

20:53 60 m Final Mujeres

Domingo 1 de marzo:

Sesión matinal: 9:30 Salto con Pértiga Final Mujeres

9:40 60 m vallas Semifinal Mujeres

10:00 60 m vallas Semifinal Hombres

10:20 200 m Final (B-A) Mujeres

10:30 Lanzamiento de Peso Final Hombres

10:40 200 m Final (B-A) Hombres

10:55 Triple Salto Final Mujeres

11:00 1500 m Final Mujeres

11:20 1500 m Final Hombres

11:35 800 m Final Mujeres

11:45 800 m Final Hombres

11:55 60 m vallas Final Mujeres

12:10 60 m vallas Final Hombres

12:20 4x400 m Mixto Final Mixto

Dónde ver el Campeonato de España de Atletismo en directo

En España, todos los aficionados al atletismo pueden seguir en directo cada jornada del campeonato a través de televisión y plataformas online, de forma gratuita, en concreto, en Teledeporte (TVE) en RTVE Play.

Además, toa la competeición la puedes seguir a través del multistreaming del canal de YouTube RFEA TV.

