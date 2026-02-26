ATLETISMO
Campeonato de España de atletismo de pista cubierta 2026: calendario, horarios y dónde ver en directo
Del 27 de febrero al 1 de marzo, el Palau Velòdrom Lluís Puig acoge la cita y te contamos cómo seguirlo en directo y dónde ver por televisión el evento
El Campeonato de España Absoluto de atletismo en pista cubierta 2026 se disputa este año en la ciudad de València entre los días 27 de febrero y 1 de marzo.
La cita nacional, que se llevará a cabo en el Palau Velòdrom Lluís Puig, se reparte en cuatro sesiones: viernes por la tarde para abrir fuego, doble jornada el sábado (mañana y tarde) y domingo por la mañana con el desenlace de los títulos más esperados.
La capital valenciana vuelve a situarse en el mapa internacional en 2027 con la celebración del 39º Campeonato de Europa Indoor, del 4 al 7 de marzo. Será el regreso de un Europeo bajo techo a España 22 años después de Madrid 2005 y 29 años después del último celebrado en esta misma pista valenciana.
Horarios del Campeonato de España de Atletismo 2026
Viernes 27 de febrero:
Sesión vespertina:
- 15:00 60 m Heptalón Combinadas Hombres
- 15:15 60 m vallas Pentatlón Combinadas Mujeres
- 15:45 Salto de Longitud Heptatlón Combinadas Hombres
- 15:55 Salto de Altura Pentatlón Combinadas Mujeres
- 17:10 Lanzamiento de Peso Heptatlón Combinadas Hombres
- 17:15 3000 m Semifinal Hombres
- 17:20 Salto de Longitud Final Mujeres
- 17:45 3000 m Semifinal Mujeres
- 18:20 Lanzamiento de Peso Pentatlón Combinadas Mujeres
- 18:20 200 m Eliminatorias Mujeres
- 18:30 Salto de Altura Heptatlón Combinadas Hombres
- 18:55 200 m Eliminatorias Hombres
- 19:30 Salto de Longitud Pentatlón Combinadas Mujeres
- 19:30 400 m Semifinal Mujeres
- 20:10 400 m Semifinal Hombres
- 20:50 800 m Pentatlón Combinadas Mujeres
Sábado 28 de febrero:
Sesión matinal:
- 10:00 60 m vallas Heptatlón Combinadas Hombres
- 10:15 Salto de Altura Final Hombres
- 10:20 60 m Eliminatorias Mujeres
- 10:50 Salto con Pértiga Heptatlón Combinadas Hombres
- 10:55 60 m Eliminatorias Hombres
- 11:25 1500 m Semifinal Hombres
- 11:50 Salto de Longitud Final Hombres
- 12:00 1500 m Semifinal Mujeres
- 12:35 800 m Semifinal Hombres
- 13:05 800 m Semifinal Mujeres
- 13:35 1000 m Heptatlón Final Hombres
Sesión vespertina:
- 17:30 60 m vallas Eliminatorias Hombres
- 17:50 Lanzamiento de Peso Final Mujeres
- 17:50 Salto con Pértiga Final Hombres
- 17:55 60 m vallas Eliminatorias Mujeres
- 18:20 200 m Semifinal Mujeres
- 18:25 Salto de Altura Final Mujeres
- 18:40 200 m Semifinal Hombres
- 19:00 60 m Semifinal Hombres
- 19:15 60 m Semifinal Mujeres
- 19:20 Triple Salto Final Hombres
- 19:28 3000 m Final Hombres
- 19:50 3000 m Final Mujeres
- 20:12 400 m Final (B-A) Hombres
- 20:32 400 m Final (B-A) Mujeres
- 20:46 60 m Final Hombres
- 20:53 60 m Final Mujeres
Domingo 1 de marzo:
Sesión matinal:
- 9:30 Salto con Pértiga Final Mujeres
- 9:40 60 m vallas Semifinal Mujeres
- 10:00 60 m vallas Semifinal Hombres
- 10:20 200 m Final (B-A) Mujeres
- 10:30 Lanzamiento de Peso Final Hombres
- 10:40 200 m Final (B-A) Hombres
- 10:55 Triple Salto Final Mujeres
- 11:00 1500 m Final Mujeres
- 11:20 1500 m Final Hombres
- 11:35 800 m Final Mujeres
- 11:45 800 m Final Hombres
- 11:55 60 m vallas Final Mujeres
- 12:10 60 m vallas Final Hombres
- 12:20 4x400 m Mixto Final Mixto
Dónde ver el Campeonato de España de Atletismo en directo
En España, todos los aficionados al atletismo pueden seguir en directo cada jornada del campeonato a través de televisión y plataformas online, de forma gratuita, en concreto, en Teledeporte (TVE) en RTVE Play.
Además, toa la competeición la puedes seguir a través del multistreaming del canal de YouTube RFEA TV.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en estas tres jornadas de competición con las crónicas y resúmenes y también las declaraciones de los protagonistas.
- Real Madrid - Benfica: resumen, resultado y goles del partido de la Champions League
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- El mensaje de Rashford tras la cumbre de sus agentes con el Barça
- Contundente y dura respuesta del Barça tras darle la razón el CTA
- ¡Piqué se burla de Arbeloa en pleno centro de Madrid para presentar la nueva temporada de la Kings League!
- Bastoni prefiere al Inter y se aleja del Barça
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Los tenistas pierden la esperanza con Alcaraz: 'Es mucho más fuerte que nosotros