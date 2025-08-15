La campeona olímpica María Pérez ya tiene sucesora y es catalana: Sofía Santacreu

Por mucho que pese a Sebastian Coe y a su nefasta política al frente de World Athletics, la marcha atlética continúa muy viva y España sigue siendo una de sus grandes canteras con una buena planificación, técnicos de gran nivel y una inagotable savia nueva de promesas... y medallas.

Tras Jordi Llopart y Josep Marin llegaron el histórico Chuso García Bragado (ocho Juegos Olímpicos), Valentí Massana, Mari Cruz Díaz y Encarna Granados. Les siguieron María Vasco, Miguel Ángel López, Diego García, el retirado Álvaro Martín y María Pérez (los dos últimos, oro en el relevo en París).

La de Orce tiene 29 años y sigue ampliando su palmarés. Ya tiene un título europeo, dos universales, el oro en el relevo parisino y la plata individual. María Pérez maravilló a comienzos de mes en los 10.000 metros marcha de los Campeonatos de España con 42:24.68 y sin avisos, por lo que irá a por todas al Mundial de Tokio. La andaluza 'doblará' en la defensa de los dos oros que se colgó en Budapest en 20 y en 35 km.

María Pérez, su su oro y su plata en París'24 / EFE

La discípula de Jacinto Garzón apunta a los Juegos de Los Ángeles 2028 y... ya se verá en Brisbane. Para 2032, la Federación Española tiene escrito con grandes caracteres el nombre de la gran niña prodigio de la marcha: la catalana Sofía Santacreu (19 años).

"No entiendo cómo en un cuerpo tan pequeño puede hacer tanta calidad", explicó a SPORT el seleccionador español Pepe Peiró antes de los Nacionales de Tarragona. "Prepárate para dentro de unos años, porque no habrás visto nunca algo así", reitera desde bastante tiempo a este diario un experto en marcha.

Se inició en la Joventut Atlètica Sabadell y, desde que empezó a marchar al aparcar otras disciplinas como la longitud, estaba llamada a grandes cotas. Buena prueba de su madurez precoz es que con 14 años escribió 'Entrena con Sofía' (Somos Libros), cuyos beneficios destinó a varias organizaciones benéficas.

Sofía Santacreu apunta a gran estrella del atletismo / RFEA - SPORTMEDIA

Ya tiene tres oros: en 5.000 m marcha en el Europeo sub'18 de Jerusalén'22 y en 10.000 en el Europeo sub'20 en la misma ciudad, título que revalidó la semana pasada en Tampere. Allí reinó con 43:47.89 y batió el récord nacional de la categoría que tenía María Pérez con una marcha que le habría dado el bronce en el reciente Campeonato de España tras la estrella de Orce y la pujante Antía Chamosa.

Su única cuenta pendiente data del Mundial sub'20 que se disputó en Lima el año pasado, donde fue víctima de un virus que afectó a buena parte del equipo. Pese a que su situación no era ni mucho menos idóneo, se puso las zapatillas y saltó a la pista. No pudo evitar retirarse en plena prueba en 10.000 metros marcha.

Sofía Santacreu y otra gran promesa, Aldara Meilán / RFEA - SPORTMEDIA

Entrenada por Sergio Ezquerro, la barcelonesa que marchó en el covid dando cientos de vueltas al parking de su casa (60 metros) es una de las grandes esperanzas de la Federación Española para Brisbane'32... pero está rompiendo tantos moldes que podría optar a grandes cotas en Los Ángeles con tan solo 22 años.

Ojo también con Aldara Meilán, bronce en el Europeo sub'23 y aún tiene 18 años (cumplirá 19 en octubre). A las órdenes de Javier Piñeiro, la lucense fue plata en los 10 km junior de la Copa del Mundo por países el año pasado en Antalya, donde relegó al bronce precisamente a Sofía Santacreu.