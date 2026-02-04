La campeona olímpica Carolina Marín, otra vez al quirófano

Dos mañanas olímpicas han marcado la carrera de Carolina Marín, una gloriosa y otra dantesca. La onubense hizo historia el 19 de agosto de 2016 al colgarse el oro en Río de Janeiro tras derrotar a la india Pusarla Sindhu en un duelo que empezó a las 9.45 h (hora local, cinco más en la España Peninsular) y casi ocho años después, el 4 de agosto de 2024 se lesionó gravemente en París cuando ganaba la semifinal por 1-0 (21-14) y dominaba el segundo por 10-6.

Era la tercera vez que sus rodillas decían 'basta' en una historia de superación que la hace aún más grande y admirable. Todo empezó en plena preparación para los Juegos de Tokio'20 (se acabaron aplazando un año por el Covid), cuando en enero de 2019 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la final del Masters de Indonesia contra Saina Nehwal.

Carolina Marín tardó ocho meses en regresar a la competición, pero en mayo 2021 sufrió la misma lesión en la rodilla izquierda durante un entrenamiento, justo después de proclamarse campeona de Europa por quinta vez. Además, se rompió también los dos meniscos (interno y externo). Esa lesión la descabalgó definitivamente de la cita tokiota, que finalmente se disputó en el verano de 2021.

El gran icono del deporte onubense y una de las mejores deportistas españolas de la historia se resistió a bajar los brazos y se puso el mono de trabajo en silencio. Regresó a lo grande en 2022 para ganar en Madrid su sexto título continental y repitió en la alemana Saarbrücken en 2024. A caballo entre ambas citas, la tricampeona universal fue plata en el Mundial de 2023 en Copenhague, donde perdió con claridad la final ante la surcoreana An Se-young.

Carolina Marín, en 2024 en la Gala Valores de SPORT / DANI BARBEITO

Sin embargo, esa mañana parisina en uno de los barrios más conflictivos de Europa (Porte de la Chapelle) se apagaron sus sueños y empezó una nueva carrera contra lo imposible, sin retos deportivos, sin expectativas de futuro como volantista. Carolina Marín ha ido dando pasos adelante en silencio, pese a que siempre lo tuvo claro. "Cuando me lesioné en París, vi clara mi retirada", ha comentado varias veces.

Galardonada el pasado otoño con el Premio Valores Superación en Madrid en la VII Gala Valores y 45 Aniversario de SPORT, la andaluza no se había manifestado y tampoco era ni mucho menos su participación a modo de despedida en el Campeonato de Europa que tendrá lugar precisamente en Huelva del 6 al 12 de abril. Pues bien, hay malas noticias.

Carolina Marín se ha sometido en la mañana de este miércoles a una intervención en su rodilla derecha, en la que se le ha realizado una meniscectomía parcial del menisco interno y del menisco externo de su rodilla derecha. La operación, llevada a cabo por el doctor Leyes, se desarrolló sin problemas y se estima que el tiempo de recuperación ronde las seis semanas. Es decir, hasta la última quincena de marzo en el mejor de los casos.

Según explicó su entorno, "la decisión de llevar a cabo esta intervención nace como consecuencia de molestias que la jugadora venía arrastrando desde hace meses en su rodilla y que le impedían realizar su trabajo con normalidad. Tras varias pruebas, se tomó la decisión de intervenir, pues los plazos de recuperación le permiten mantener sus objetivos deportivos. En las próximas semanas se actualizará la información sobre su estado".

