Camiral continúa su ascenso en el ranking con sus campos Stadium y Tour entre los 10 mejores de España

Camiral, sede de la Ryder Cup 2031, ha consolidado su posición como el mejor resort de golf de España tras el ascenso de sus campos Stadium y Tour en la última lista de Golf Digest sobre los "Mejores Campos de Golf de España".

El aclamado Stadium Course, que ha albergado numerosos eventos del DP World Tour, incluyendo tres Open d’España, ascendió un puesto hasta el número 2. Su campo hermano, el Tour Course, subió dos puestos hasta el número 8, convirtiendo a este destino del European Tour en el único resort de España que mantiene ambos campos entre los 10 mejores del país.

El éxito de Camiral también se refleja en la clasificación de Europa Continental de Golf Digest, donde ambos campos obtienen una alta puntuación: el Stadium Course en el número 8 y el Tour Course en el número 34.

El recorrido Tour, asciende al octavo puesto en el ranking de campos españoles / CAMIRAL

"Los mejores de Europa"

"Con los preparativos para la Ryder Cup de 2031 en marcha, estos últimos reconocimientos refuerzan aún más nuestra reputación como el mejor resort de golf de España y nos posicionan claramente entre los mejores de Europa», comentó Flavio Papa, Director de Golf de Camiral.

El resort cuenta con unas instalaciones de lujo, con un hotel de cinco estrellas / CAMIRAL

"El ascenso en el ranking de Golf Digest es una prueba del arduo trabajo, la dedicación y la experiencia de nuestro equipo, que continúa ofreciendo una experiencia de golf de primer nivel a nuestros socios, residentes y visitantes internacionales, consolidando a Camiral como un destino imprescindible para los golfistas más exigentes".

El resort catalán de 36 hoyos está llevando a cabo un programa de inversión de 7 millones de euros en sus dos campos, que incluye la renovación de los búnkeres, la mejora del drenaje y la conversión a césped Bermuda de temporada cálida. El proyecto contribuirá a mantener unas condiciones de juego de primer nivel durante todo el año, a la vez que reducirá el consumo de agua en un 33 %. Está previsto que todas las mejoras finalicen en septiembre de 2026.

El hoyo 11 del Stadium, una autentica belleza en el recorrido gerundense / CAMIRAL

Situado a las afueras de Girona y a una hora al norte de Barcelona, Camiral alberga el Hotel Camiral, de cinco estrellas y miembro de The Leading Hotels of the World. Junto con sus dos campos de golf de campeonato, su moderno centro de bienestar y su oferta gastronómica, el resort continúa posicionándose como uno de los principales destinos de Europa para viajes de lujo, golf y gastronomía.