El camino a la Ryder Cup 2031 arranca en el Estrella Damm Catalunya Championship con el recuerdo de Seve

La Ryder Cup llegará a Camiral Golf en 2031, aunque en el camino hasta esa fecha mágica para el golf catalán y español llegan los torneos previos del DP World Tour que se disputarán anualmente hasta la Ryder y con el patrocinio del la cervecera catalana Estrella Damm, que jugará un papel determinante como apoyo al golf catalán y a la cita de la Ryder en los próximos años,empezando por el torneo que se disputarña en el RCG El Prat, del 7 al 10 de mayo próximo.

Por ello, este lunes se ha escenificado la unión del DP World Tour con su socio patrocinador preferente, Estrella Damm, y que ha contado con el CEO del circuito europeo, Guy Kinnings y el director general de Estrella Damm, Jorge Villavecchia, que han puesto de relieve la importancia de caminar junto hasta ese 2031 con un torneo anual al que le darán patrocinio.

Un acuerdo histórico ya que nunca en la historia de la Ryder, una empresa se había comprometido a dar apoyo al golf de manera continuada en los torneos previos a la gran cita de Camiral dentro de cinco años. "Barcelona no es una ciudad ajena a los grandes acontecimientos. Es una marca icónica y no podemos estar más ilusionados por venir", dijo Kinnings.

Jorge Villavecchia, director general de Estrella Damm, y el CEO del DP World Tour, Guy Kinnings, posan con el trofeo del torneo / SPORT

Seve, en el recuerdo

El CEO del DP World Tour evocó en concreto la figura de Severiano Ballesteros, de quien el 7 de mayo, primer día del Estrella Damm Catalunya Championship, se cumplirán 15 años de su muerte. El dirigente de la DP World Tour instó a los golfistas a emular el "look Seve" como un homenaje y recordatorio de su leyenda.

En la Antigua Fábrica de Estrella Damm se citó todo el mundo del golf, con los presidentes de la Federación Española, Juan Guerrero-Burgos, el de la Catalana, Ramon Nogué, y clubs importantes del panorama golfístico catalán y que tendrán un papel en esta ‘Road to the Ryder’ como el RCG El Prat, el primero de estas citas, del 7 al 10 de mayo próximo, y también Empordà Golf, que posiblemente será el siguiente en 2027.

El Conseller d'Esports, Berni Álvarez, dio su apoyo explícito a la 'Road to Ryder' y consideró el acontecimiento como "significativo" / SPORT

Representantes de clubs catalanes, entre ellos el CEO de Camiral Golf, David Plana, que tendrá el honor de organizar en su campo la competición de la Ryder, el director general del CSD, Fenando Molinero y el presidente de la PGA de España, Ander Martínez y especialmente importante el impulso del Govern de la Generalitat a través del Conseller de Deportes, Berni Álvarez, que no quiso perderse un momento tan importante y que catalogó el acuerdo entre una empresa privada y el DP World Tour como un momento “significativo” para el golf y el deporte de Catalunya.

"Un camino de éxito"

"Empieza un camino que esperamos sea de éxito para que todo el territorio se vea involucrado y que en 2031 tengamos la organización de la mejor Ryder Cup de la historia", aseveró Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat, que tiene en sus manos y la del Gobierno, de autorizar la creación de un nuevo campo que se ajuste a las necesidades de un torneo de este calibre.

Adri Arnaus entró en directo desde Dubai para dar su apoyo al torneo en el RCG El Prat y el apoyo de la cervecera catalana a la Ryder Cup 2031 / SPORT

Durante la presentación, cinco jugadores españoles mostraron su apoyo al torneo que se jugará en el RCG El Prat, como el barcelonés y socio del club, Pablo Larrazábal, Ángel Hidalgo, Eugenio López-Chacarra, Rafa Cabrera-Bello y Jorga Campillo, mientras Adri Arnaus entró en directo desde su residencia en Dubai para mostrar su ilusión por participar en un torneo que conquistó en su única edición cuando se disputó en Camiral Golf.

“Es un orgullo que un torneo como este llegue a Catalunya”, explicó Arnaus. “Jugar en casa, sobre todo en una sede como el Real Club de Golf El Prat, siempre es muy especial. Confío en que veamos a muchos aficionados ofreciéndonos su apoyo y que sea una semana fantástica para el golf español”.