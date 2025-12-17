Camerun Hunt sella el invicto de la Penya en la Champions

Una canasta a 12 segundos del final del estadounidense Cameron Hunt permitió a una Penya plagada de juventud imponerse en la pista del Cholet Basket (87-89) para acabar invicto con seis victorias la primera fase de la Liga de Campeones de la FIBA tras tener ya sellada su clasificación directa para los grupos de octavos.

Cholet Basket - Joventut (baloncesto, Champions League), 17/12/2025 FIBA CHAMPIONS LEAGUE CHO 87 89 JOV Alineaciones CHOLET BASKET, 87 (14+28+22+23): T. J. Campbell (4), Gerald Ayayi (14), Keswhawn Justice (15), Chibuzo Agbo (9), Mohamed Diarra (14) -cinco inicial-, Deandre Gholston (17), Digue Diawara (9), Nathan De Sousa (2), Aaron Towo-Nansi (1), Sublime Gbiegba (1) y Julien Wilamowski. JOVENTUT, 89 (28+16+20+25): Ludde Hakanson (17), Cameron Hunt (15), Miguel Allen (3), Yannick Kraag (9), Ante Tomic (6) -cinco inicial-, Henri Drell (13), Guillem Vives (6), Michael Ruzic (15), Adam Hanga (5) y Adrián Torres.

Líderes del grupo C con un inmaculado balance de 6-0, los verdinegros quedarán encuadrados en el grupo K del 'Top 16' o segunda fase junto a Unicaja y a los ganadores de los 'play-in' que enfrentarán al Elan Chalon francés y al Promitheas Patras griego y, por otro lado al Würzburg alemán y al Levice eslovaco.

Dani Miret dejó en Badalona a Ricky Rubio y reservó a Sam Dekker al no jugarse nada el equipo, por lo que los jóvenes decidieron aprovechar la oportunidad con mención especial para el por fin recuperado Michael Ruzic (15 puntos, siete rebotes y +22), Yannick Kraag (nueve puntos, siete rebotes y +15) o Miguel Allen (tres puntos, cinco rebotes y +10).

El partido comenzó con un Joventut lanzado gracias a las canastas de todas las facturas de un Kraag que también marcaba diferencias bajo los aros (6-16, min.5). Los franceses buscaron la reacción desde una mayor actividad, pero ahí tomó el relevo el estonio Henry Drell y los catalanes cerraron el primer parcial son un sonoro 14-28.

Guillem Vives hizo un buen partido / JOVENTUT

El guion cambió totalmente en el segundo cuarto y el cuartofinalista en la pasada NBA Pro A francesa mejoró desde el perímetro y un triple de Keshawn Justice apretó mucho el marcador (24-30, min.13). Deandre Gholston empató el partido (37-37 a 2:50 del descanso) y ahí emergió el exazulgrana Ludde Hakanson para mantener a los suyos por delante en el intermedio (42-44).

En la reanudación, el Cholet continuó con su mejoría y logró culminar su remontada con Justice a los mandos (48-44, min.22). Gholston volvió a tomar el relevo y el partido se puso realmente complicado en el sexto minuto del tercer cuarto en un día muy flojo de Ante Tomic (61-55).

Pese a llegar a tierras francesas con los deberes más que hechos, la Penya hizo gala de su carácter competitivo tanto en ataque como en defensa para llegar empatados al final del tercer cuarto (64-64). En el último período, irrumpió Guillem Vives desde el triple para abrir una importante brecha (69-75, min.33).

El remate del partido fue cosa de Cameron Hunt, quien volvió a exhibir su talento anotador con un mate muy complicado y un tiro a una pierna propio de Marcelinho Huertas a falta de 11 segundos que sirvió para sellar la victoria por 87-89 de una Penya que evita el 'play in'. Lo siguiente será el 'Top 16'.