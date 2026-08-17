Cambrils acogerá la segunda prueba de Vert de las Iberdrola Skate Series 2026

Las Iberdrola Skate Series 2026 regresan con la segunda prueba del circuito de Vert, que se celebrará del 28 al 30 de agosto en Cambrils (Tarragona). La competición, de carácter OPEN, reunirá a algunos de los mejores riders del panorama nacional en un fin de semana marcado por la velocidad, la altura y el espectáculo.

Las inscripciones ya están abiertas a través de LiveHeats , donde todos los deportistas interesados podrán formalizar su participación en una cita que volverá a convertir a Cambrils en uno de los grandes escenarios del skateboarding y del roller freestyle en España.

Además de la competición de Vert, el evento volverá a contar con el espectacular Big Air Contest, que en esta ocasión se disputará tanto en skateboarding como en roller freestyle. Los participantes buscarán realizar los trucos más altos y espectaculares para hacerse con el premio reservado a quienes vuelen más alto.

La entrada será gratuita durante todo el fin de semana, permitiendo al público disfrutar de cerca de algunos de los mejores especialistas nacionales de ambas disciplinas.

En las próximas semanas se darán a conocer los horarios oficiales, el equipo técnico, las actividades paralelas y el resto de novedades que completarán el programa del evento.

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