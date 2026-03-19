El Calafell supera al campeón y se mete en 'semis'

El Calafell La Menorquina se convirtió este jueves en el primer semifinalista de la Copa del Rey, que se disputa en el Pabellón Olímpico del Ateneo Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia, tras imponerse al vigente campeón, el Reus Deportiu Brasilia, por 4-2.

El conjunto dirigido por Guillem Cabestany confirmó su gran momento, en línea con su temporada en la OK Liga, donde marcha en quinta posición, y logró además romper una dinámica negativa ante el equipo tarraconense, que le había eliminado en tres de las últimas cuatro ediciones en cuartos de final.

El partido quedó marcado por la intervención del videoarbitraje, una de las principales novedades del torneo. Justo antes del descanso, una revisión señaló un penalti que Aleix Marimon transformó para adelantar al Calafell.

Tras el paso por vestuarios, Joan Salvat recortó distancias para el Reus en el minuto 37, pero la reacción fue insuficiente. Los goles de Jerónimo García y Sergi Folguera ampliaron la ventaja hasta el 4-1, dejando el partido prácticamente decidido.

En los minutos finales, Carles Casas maquilló el resultado con el 4-2, aunque sin opciones de evitar la eliminación de un Reus que cede su corona y deja esta edición sin defensor del título.

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El Calafell se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Barça y Noia, en busca de un puesto en la final.