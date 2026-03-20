Calafell La Menorquina y Barça, primeros semifinalistas de la Copa del Rey 2026

Espectacular primer día de competición vivido en Sant Sadurní d’Anoia. Calafell La Menorquina y Barça son los 2 primeros equipos clasificados.

CALAFELL LA MENORQUINA 4-2 REUS DEPORTIU BRASILIA

Impresionante encuentro con el que ha arrancado esta 82ª edición de la Copa del Rey. El partido inicial entre Calafell La Menorquina y Reus Deportiu Brasilia ha terminado con victoria del conjunto de Calafell con la victoria por 4-2. Los de Guillem Cabestany se han adelantado en el marcador con un gol de Marimon tras una revisión del VAR, sistema que se implementa por primera vez en un evento de la RFEP, tras aprovechar el rechace del lanzamiento de penalti.

Se ha llegado a la conclusión de la primera mitad con ventaja para los de Calafell. El inicio de la segunda parte también ha sido emocionante con ocasiones en ambas porterías y Martí Casas no ha podido igualar el encuentro desde el lanzamiento de falta directa.

Por su parte, el Calafell La Menorquina ha anotado el segundo para los de Cabestany a falta de poco más de 12 minutos para la conclusión del encuentro. Sin embargo, 30 segundos después Salvat ha recortado distancias para los de Reus. Jero Garcia, 11 segundo más tarde del gol visitante ha vuelto a poner los 2 de ventaja para los verdiblancos.

Sergi Folguera, a falta de 8:45 para la conclusión del encuentro, ha convertido el cuarto gol para los locales.

BARÇA 4-0 CE NOIA FREIXENET

El segundo encuentro ha empezado con muchísima intensidad. Alabart, para los azulgrana, no ha podido transformar una falta directa que ha precedido un lanzamiento potentísimo del CE Noia Freixenet al travesaño. A pesar de las ocasiones en ambas porterías, el resultado a la media parte ha sido de empate a cero.

El inicio de la segunda mitad ha arrancado con el gol de Ignacio Alabart que ponía por delante a los azulgrana. A los 4 minutos del primer gol local, ha llegado el segundo obra de Sergi Llorca que daba una ventaja de dos goles al conjunto entrenado por Ricardo Ares.

El CE Noia Freixenet por su parte no ha podido transformar la 15ª falta y el Barça, con Xavi Barroso como protagonista, ha anotado el tercero de la noche.

Ferran Font sí que ha aprovechado la 10ª falta del CE Noia Freixenet a falta de 8:20 para situar el 4-0 en el marcador, resultado con el que se ha llegado a la conclusión del encuentro.

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Mañana se disputarán dos nuevos partidos de cuartos de final. A las 19:00h, Igualada Rigat HC y CP Voltregà Movento Stern lucharán por estar en semifinales, mientras que cerrará los cuartos de final el encuentro entre el HC Liceo y el AITEX PAS Alcoi (21:30h).