El Cajasol Sevilla BM Proin, a hacer historia con el mítico Antonio García a la espera

Sevilla es eminentemente futbolera a unos niveles que la convierten en una 'rara avis' en España. Con la desaparición del Real Betis Baloncesto y del Real Betis Futsal, la quinta ciudad más poblada del país no tiene equipos en la Liga Endesa de baloncesto, en la Liga ASOBAL de balonmano ni tampoco en las máximas categorías de fútbol sala, hockey patines, hockey hierba o waterpolo.

La única excepción es el Esquimo Voley de la Superliga femenina de voleibol, aunque en esencia está ubicado en Dos Hermanas (área metropolitana, a unos 18 km). En este sentido, el histórico Ciencias consumó hace dos semanas su descenso en la máxima división del rugby español. De hecho, lo único que mueve verdaderas pasiones fuera del fútbol es la regata anual en el Guadalquivir entre el Real Betis y el Sevilla CF.

Sin embargo, este extraño déficit polideportivo podría mitigarse este fin de semana con el más que posible ascenso a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL del Cajasol Sevilla BM Proin. El conjunto hispalense es líder con 45 puntos y aventaja en cuatro al Fertiberia Puerto Sagunto a falta de dos jornadas, por lo que le vale el empate el sábado a las 19.00 horas en el Centro Deportivo Amate contra el colista y descendido CB Alcodendas.

De hecho, la derrota de los valencianos hace tres jornadas en la Ciutat Esportiva contra el Barça Atlètic de Dani Ariño clarificó mucho la plaza directa. Los sevillanos cuentan con jugadores tan conocidos como el exazulgrana Ángel Montoro (campeón mundial con los Hispanos de Valero Rivera en 2013), el veteranísimo central Sasha Tioumentsev (42 años), el brasileño Tarcisio Freitas (ex del Granollers) o el lateral izquierdo Tito Díaz, fichado en noviembre del Bidasoa Irun.

La gran noticia en el mundo del balonmano es el acuerdo del BM Proin para que el laureado internacional español Antonio García se haga cargo del equipo a partir de julio. Retirado a finales de la temporada pasada, 'El Cañón de La Llagosta' es el ayudante de Antonio Rama en el banquillo del Fraikin Granollers e iniciaría en tierras hispalenses su carrera como primer entrenador.

El club tiene preparada una fiesta con los aficionados en el emblemático Amate para celebrar lo que sería un acontecimiento histórico, ya que jamás un equipo de la provincia de Sevilla ha militado en la máxima categoría masculina del balonmano español. Se anuncian "actividades y sorpresas para toda la familia a precios populares con DJ en directo" y parking disponible. La entrada será gratuita y habrá una gran fiesta dentro del pabellón, siempre que el anunciado ascenso sea un hecho.

Antonio García no seguirá como 'segundo' de Antonio Rama / BM GRANOLLERS

El equipo que dirige Víctor Montesinos ha hecho realidad esta opción con dos victorias seguidas a domicilio (24-31 al BM Contazara Zaragoza y 28-30 a la Fundación Agustinos Alicante). Eso sí, el técnico pondrá fin a una etapa de cuatro temporadas que todo apunta a que acabará con el enorme éxito del ascenso para dejar el banquillo a Antonio García. Sevilla se unirá a la lista de localidades andaluzas en ASOBAL a Puente Genil, Málaga, Antequera, Algeciras, Pozoblanco, Almería, Huétor Tájar y Palma del Río.

El máximo realizador del BM Proin es el central Alberto Ruiz con 127 goles en 28 partidos, en una lista en la que el azulgrana Quim Rocas es undécimo con 130. También están destacando Alberto Díaz con 96 y Tioumentsev con 83. Con 828 goles a favor y 741 en contra, presenta un +97 que tan solo supera con +94 el UBU San Pablo Burgos 2031, tercero con 41 puntos. En principio, burgaleses, saguntinos, el Fundación Agustinos Alicante y el Helvetia Anaitasuna se jugarían la otra plaza de ascenso en dos rondas.