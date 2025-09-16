La bahía de Cadaqués, lista para la Marnaton 2025 con casi 2.000 participantes

La bahía de Cadaqués se prepara para recibir el próximo sábado 20 de septiembre la XVIII Marnaton eDreams by Nutrisport, una de las pruebas de natación en aguas abiertas más emblemáticas del calendario nacional.

La cita reunirá a 1.867 nadadores repartidos entre las distancias de 6,5 km, 4,5 km y 2,5 km, además de la tradicional Marnaton Kids, que contará con 71 jóvenes inscritos en la Platja Gran. A la cita se sumará un despliegue de voluntarios, personal de organización, palistas en kayak y embarcaciones de apoyo que elevarán el dispositivo humano a más de 2.000 personas.

El evento, que transforma Cadaqués en un auténtico epicentro del deporte acuático, contará con un village situado en el Passeig, frente a la Platja Gran. Los stands abrirán al público el viernes de 16:00 a 20:00 horas y el sábado de 8:30 a 14:30 horas, coincidiendo con la llegada de los primeros participantes, prevista alrededor de las 9:55.

La entrega de dorsales se realizará desde el viernes por la tarde y continuará el sábado desde primera hora.

Las novedades de 2025

Entre las principales novedades de 2025 figura el uso obligatorio de boya en todas las distancias, la recogida personal de dorsales con DNI —sin posibilidad de delegar— y un doble turno de salida para la prueba de 2,5 km (9:30 y 9:45). Además, la Marnaton Kids cambia de ubicación y se celebrará junto a la meta, en la Platja Gran.

La jornada festiva culminará con la entrega de premios absolutos el domingo 21, a partir de las 14:00 horas, en el Passeig de Cadaqués.

La prueba contará con representantes de eDreams, Nutrisport y el Ayuntamiento en un acto que simbolizará la clausura de un fin de semana en el que deporte, naturaleza y espíritu popular volverán a darse la mano en uno de los enclaves más bellos de la Costa Brava.