Cabrera Bello y Alejandro del Rey le meten‘ picante’ al Estrella Damm Catalunya Championship

El canario Rafa Cabrera Bello y el madrileño Alejandro Del Rey fueron los grandes animadores de la matinal en el Estrella Damm Catalunya Championship después de que el canario entregar ala mejor tarjeta del día, con 66 golpes (-6) que lo catapultó a la tercera plaza provisional del torneo del DP World Tour, con un total de 276 golpes.

Alejandro Del Rey le seguía los pasos, y con cuatro hoyos para cerrar su vuelta, ya se situaba en la segunda plaza, con un total de -13, aunque lejos del -25 del sudafricano Premlall, totalmente inalcanzable.

El canario recuperó su mejor juego en la última jornada del torneo en el RCG El Prat después de haber jugado los cuatro días por debajo del par y ahora estar en disposición de firmar el mejor resultado de la temporada para este veterano ex jugador del PGA Tour y que se reencuentra con su mejor versión en Catalunya.

"Un gran nivel de juego"

“La verdad es que he jugado a un gran nivel, cogiendo todas las calles y si llegan a entrar todos los putts, quizá hubiera podido acabar con -10 o -11”, reconocía tras firmar su tarjeta y atender a los medios.

El canario, firmando autógrafos al finalizar su vuelta / SPORT

Cabrera Bello se mostró contento de mostrar ese juego tan eficiente de tee a green que siempre le ha caracterizado, y también se mostró sorprendido por la gran actuación del joven sudafricano, Yurav Premlall, que tiene el torneo prácticamente en la mano tras otra gran jornada de golf.

“Está jugando a un nivel increíble, y espero que lo disfrute porque cada semana no suceden resultados de este nivel, al menos a mi no me ocurre”, decía entre sonrisas el canario.

Del Rey, como una moto

Además de Cabrera Bello, otro de los protagonistas del día es el madrileño Alejandro Del Rey que había arrancado más tarde que su compatriota, aunque ya ocupaba también la segunda plaza, con -13, con todavía hoyos para mejorar su vuelta y marcar la diferencia, con solo el joven sudafricano destacado en cabeza.

En la matinal en el RCG El Prat, el extremeño Jorge Campillo finalizaba con -8, al igual que Alfredo García Heredia mientras que los dos profesionales catalanes que lograban meterse en corte, Adri Arnaus cerraba el torneo con -3, en el puesto 54 mientras que Quim Vidal lo hacía en el 59, con -2.